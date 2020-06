Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, a megjelenés dátumával/dátumaival együtt, és kattintson az ott megadott linkre. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellenőrizze, majd a Megrendelem gombra kattintva (a webáruházakhoz hasonló módon) bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

Háromszék

VÍZELZÁRÁS. Bodokon ma 9–17 óráig az ivóvíztározó fölötti részen szünetel a vízszolgáltatás.

A BOD PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR kedden 9–19 óráig, szerdán, csütörtökön pénteken 9–17 óráig, szombaton 9–13 óráig tart nyitva. A fiókkönyvtár a korábbi nyitvatartási rend szerint látogatható. Az olvasók ide az előszobában történő lázmérés után, maszkban léphetnek be. A polcokról egyelőre csak a könyvtáros vehet le könyvet. Telefon: 0267 312 133. E-mail: kolcsonzo@kmkt.ro., copii@kmkt.ro. Katalógus: online.kmkt.ro.

ÚJRAINDULT AZ ÜGYINTÉZÉS. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezete négy városi irodájában újraindult az ügyfélszolgálat és a magyar állampolgársági ügyintézés. Hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig várják az érdeklődőket az RMDSZ sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), illetve baróti irodájában (Szabadság utca 19-es th., 4B lh., telefon: 0742 174 168). E-mail: haromszek@rmdsz.ro. Telefon: 0267 352 552. Honlap: haromszekirmdsz.ro. * Az EMNT kézdivásárhelyi irodájának nyitvatartási programja: hétfőtől péntekig 9–15 óráig. Telefon: 0267 360 087, 0786 193 581. Az iroda munkatársai arra kérik az ügyfeleket, hogy érkezéskor olvassák el és tartsák be az iroda ajtajára kifüggesztett szabályzatot.

A SZÉKELY NEMZETI TANÁCS sepsiszentgyörgyi székházában (Konsza Samu utca 21. szám) munkanapokon 9–13 óráig autóra szerelhető kis székely zászlót is lehet kapni a nagy méretű zászlók, valamint lehúzósok, illetve történelmi könyvek mellett.

HASZNOS TELEFONSZÁM. A sepsiszentgyörgyi közös temetővel kapcsolatos észrevételek jelezhetők hétköznapokon 8–16 óráig a 0733 937 831-es telefonszámon.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. folytatja lomtalanítási akció­ját, gyűjti a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat. Ennek részeként zajlik az üvegszüret is: 5 kg palackért, befőttesüvegért 0,5 liter sört adnak a gyűjtőknek. (A síküveget lomként szállítják el!) Ma Nagyajtán és Középajtán zajlik a lomtalanítás.

Színház

SZABADTÉRI SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház előadásai a múzeumkertben: június 14-én, vasárnap 20.30-tól (esőnap: június 15-én, hétfőn 20.30-tól) és június 16-án, kedden 20.30-tól (esőnap: június 17-én, szerdán 20.30-tól) Andreea Vălean: Ha fütyülni akarok, fütyülök, rendező: Zakariás Zalán.

Tánc

PERKŐI TÁNCTALÁLKOZÓ. A Kovászna Megyei Művelődési Központ, Kovászna Megye Tanácsa és Kézdiszentlélek Polgármesteri Hivatala szervezésében évről évre megrendezett Gyermek- és Ifjúsági Táncegyüttesek Találkozójára idén június 13-án és 14-én a virtuális térben kerül sor. A fesztivál Facebook-oldalán (Perkotanctalalkozo) a résztvevők egymástól távol, de lélekben együtt ünnepelhetik a magyar néptáncot.

Kiállítás

A SEPSISZENTGYÖRGYI MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér újra megnyitja ajtaját a látogatók előtt. Tizenhárom hét kényszerzár után újból látogatható Cséfalvay András Jövőnk a sivatagban című, február 7-én Szalai Borbála által videóüzeneten keresztül megnyitott kiállítása. Óvintézkedések: a testhőmérsékletet a bejáratnál ellenőrzik, amennyiben az 37,3 Celsius-fok felett van, az érkező a kiállítást nem látogathatja; a bejáratnál kézfertőtlenítőt helyeztek el, ennek használata valamint a védőmaszk viselése a látogatók számára kötelező; a kiállítótérben a tárgyak érintése kerülendő, kivéve a kiállítás kísérőszövegét, amelyet mindenki megőrizhet; emellett javallott a biztonságos távolság megőrzése is.

EMŰK. A sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központban Soó Zöld Margit és Sipos László kiállításai tekinthetőek meg az érvényes közegészségügyi rendelkezések betartása mellett június 9. és július 4. között keddtől péntekig 10–17, szombaton 10–18 óráig.

LÁBAS HÁZ. Június 11–19. között hétfőtől péntekig 8–16 óráig látogatható Sepsiszentgyörgy központjában a Történelmi zászlósor című kiállítás.

Nemzetközi Építéstudományi Konferencia

Online térben tartják meg június 13–14-én a Nemzetközi Építéstudományi Konferenciát (ÉPKO). A Kárpát-medence mérnökeit megszólító rendezvény csaknem negyedszázados múltra tekint vissza, első alkalommal 1997-ben Szovátán szervezték meg. A rendezvény fő szervezője Köllő Gábor, további részletek az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) honlapján (emt.ro/esemeny) olvashatók.

Hitvilág

EVANGÉLIKUS SZABADTÉRI ISTENTISZTELET lesz vasárnap 11 órától Sepsiszentgyörgyön a Dohány utca 6. szám alatti diakóniai ház udvarán.

SZENT BENEDEK-PLÉBÁNIA. Sepsiszentgyörgyön az Állomás negyedi katolikus templom udvarán vasárnap 11.30-tól kezdődik a magyar nyelvű szentmise.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától naponta 20–8 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Richter (telefon: 0267 351 025, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), szombaton és vasárnap 8–12 és 16–20 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Farmacom (0267 317 318); Kézdivásárhelyen hétvégén a Szabó Jenő utcai Ecofarmacia (0267 364 974), hétfőtől a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 935 431), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 310 110); Baróton szombaton 9–13 óráig a Kossuth Lajos utcai Hermann (0745 822 449) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben naponta 9–12 óráig (telefon: 0267 708 465), a törvényszékkel szembeni Stomatomed – dr. Mester-Nagy-rendelőben (telefon: 0755 786 178) szombaton 11–13 óráig vállalnak sürgősségi ellátást.