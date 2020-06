Mert a legények nem a mi legényeink

Volt miért örvendeniük, hiszen közel nyolcesztendős történet végére került pont. Avatóbeszédükben pedig ismét elmondhatták, egységben az erő: a tűzoltó- és a rohammentő-állomás székhelyének költségeit a megyei tanács és az erdővidéki önkormányzatok közösen teremtették elő; a megvalósítás pedig az összetartozást erősíti azáltal, hogy nemcsak a megyehatáron innen, hanem azon túl, a szélesebb tájegységet is szolgálja, mivel az Olt mentének Brassó megyéhez tartozó részére elsősorban Barótról érkezik majd a segítség, ha netalán baj történne.

Azonban tisztelt vezetőink másik szeme, ha éppen nem is sírt, azért néhány könnycseppet benne csak el kellett morzsolniuk. Mert hiába dobták össze az építéshez szükséges hatszázezer lejt (rosszmájúságom azt mondatja, azt az épületet félpénzből is fel lehetett volna húzni úgy, hogy ne csak a kivitelező vállalkozó legyen elégedett vele), mégsem mondhatták azt el, hogy a szolgálatba álló tűzoltólegények a mi legényeink. Pedig igény lenne rá, az biztos. Ahányszor csak felvetődött a téma, mindenrendű és -rangú tisztségviselőnk azt hangoztatta, népszerűsíteni kell a tűzoltó hivatást, ha másként nem megy, személyesen keressék meg azokat a fiatalokat, akiket képesnek látnak, hogy e jó megélhetést biztosító szép feladatot ellássák, és bátorítsák, jelentkezzenek a boldeşti-i altisztképzőbe. Sorolták a feltételeket és az előnyöket is: érettségizett, a román nyelvet beszélő és írott formában is jól bíró, tiszta erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkező, az iskolai évek alatt fegyelmi okok miatt ki nem csapott 18–27 év közötti fiatalokat várnak, a sikeres felvételihez mindössze pszichológiai vizsgán kell átesni, ám jó állóképességgel kell bírniuk, hogy a meglehetősen durva tesztpályát teljesíteni tudják, írásbeli vizsgaként pedig matematikatudásukról kell számot adniuk. A kezdő fizetés nettó 2500 lej, amelyet már az első pillanattól megkapnak. Az egyik polgármester-találkozón részt vevő megyei parancsnok nagyon diplomatikusan úgy fogalmazott, szép életpálya elé nézhetnek azok az erdővidékiek, akik tűzoltókká válnak, tíz-tizenöt év múlva akár a helyébe is léphetnek.

Aztán helyi szinten hiába reklámozták az ügyet, a lapok hasábjain való gyakori említés sem érte el hatását, mert mindössze egyvalaki jelentkezett felvételire, s neki sem sikerült bejutnia. Polgármestere méltatlankodva mesélte, hogy az egyik vizsgatétel a relativitáselmélet volt, ő pedig azt kérdezi, mi köze annak a tűzoltáshoz. Az elöljáró szerint a pszichológiai teszt és az ilyen váratlan feladatok csak arra jók, hogy „kiszórjanak minket”, mert valójában nem is akarnak magyarokat a testületbe. Az is felmerült, jó hogy lett ez a tűzoltóság, de ha nem a mi legényeink kerülnek oda, néhány évig beérnénk olyannal is, akit az önkéntes lánglovagok közül válogatnak, s aztán, ha úgy hozza a sors, az iskolát is elvégzik fiaink, s akkor a most még önkéntesként vállalt hivatásuk megélhetést kínáló szakmájukká válna.

Valószínűleg nem kevés igazság van abban, amit a községvezető mondott, ám a magyar fiatalok román állami hatóságokkal szembeni ellenérzése is szerepet játszik, hogy nincs jelentkező. Minden bizonnyal sokakat elrettent az is, hogy alapkövetelmény a remek romántudás, mellette pedig matematikát kell tudni, és kiemelten jó erőben kell lenniük. Amennyiben azonban polgármestereink tényleg azt szeretnék, hogy a baróti tűzoltóságon dolgozók erdővidékiek legyenek, jó lenne, ha megfogadnák Tamás Sándor megyeelnök tanácsát, és felkészítőket szerveznének a fiataloknak. Mert több hónapos intenzív felkészítő nélkül a legtöbbjük számára gondot jelent majd, ha románul kell megszólalniuk, amint az altisztképző kapuját átlépik, a vizsgateremben pedig csak bámulnák a tételeket, mert a szakkifejezések ismerete nélkül megoldani a feladatokat nem tudnák. Matematikatanárt kellene fogadni azért is, hogy a középiskolában tanultakat újravegyék, sőt, az erőnlét megszerzéséhez sem lenne elegendő csak a puszta akarat, testnevelő irányítása szinte elmaradhatatlan.

Fontos lenne ezt a lépést megtenni, mert amíg csak szóban bátorítanak és a tettek hiányoznak, aligha lesz legény, aki tűzoltónak menne széles Erdővidéken.