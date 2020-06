A megyei készenléti felügyelőség Sepsiszentgyörgyről küldött a helyszínre két tűzoltóautót és egy rohammentőt is, az oltásban a helyi és a kovásznai önkéntes tűzoltók is besegítettek. A tűzben károsodott az épület homlokzata, a tető mintegy húsz négyzetméteren kiégett, de megsemmisült tíz bála takarmánynövény is. (dvk)