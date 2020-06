Egyértelműen látszik az embereken az eufória, hogy a hosszú bezártság és a sok korlátozás után végre kimozdulhatnak és a társasági életre is lehetőség van a teraszok, kerthelyiségek megnyitásával – elsősorban ez áll a jelentős vendégsereg hátterében – vélik a főtéri Indivino borbár vezetői. Egységük a tiltás teljes idejére leállt, a házhoz szállítás lehetőségével nem éltek, így mindenképp biztató, hogy ennyien visszatértek. Viszont a nyárikertek megnyitásának engedélyezése önmagában még nem jelenti, hogy erőteljesen újra tudnak indulni, hiszen időjárásfüggő a vendégek jelenléte. A nyitás utáni első hétvége ilyen tekintetben jó volt. Nem ez az egyetlen bizonytalansági tényező, sok függ attól, hogy kormányszinten éppen mit döntenek, lesznek-e további lazítások, merre mozdul el a vendéglátóhelyeket illető szabályzás. Meglátásuk szerint egyelőre nehéz megítélni a bezárás időszakának hatásait, de úgy tűnik, ha a jelenlegi látogatottságuk fennmarad, akkor tovább tudnak lépni.

Hasonló véleményt fogalmazott meg Dóci Lóránt, a Kastély vendéglő, valamint a Gado étterem és kávézó menedzsere a terasznyitás kapcsán. Elmondása szerint már az első naptól a városközponti Gadóban egymást váltották a vendégek, viszont az időjárás befolyásolta a fogyasztók számát. Ők minden óvintézkedést megtettek mind a konyha, mind a bár esetében, és alkalmazkodtak az olyan elvárásokhoz is, mint például egyszer használatos evőeszközök, tányérok, poharak biztosítása. De a vendégek ragaszkodtak ahhoz, hogy inkább kerámiacsészékben, üvegpoharakban tegyék eléjük az innivalót, illetve az ételt rendelők is „hagyományos” eszközökkel akarták azt elfogyasztani.

A biztonsági szabályok közül az étlapot érintőeknél nem engednek még akkor sem, ha a vendégek kérnék. Előírás szerint az étlapot gyakran kellene fertőtleníteni, ám az olyan papírból készült, amely nem bírja a műveletet, s úgy döntöttek, a rendelést Facebook-oldalukon kell leadnia a vendégnek. Az online rendelést egyébként a legtöbb vendéglátó egység alkalmazza.

A menedzser szerint a távolságtartásra is odafigyelnek, igyekeznek diszkréten figyelmeztetni a vendégeiket, ha azt látják, a megengedettnél többen akarnának egy asztalhoz leülni. A vendégek egészségi állapotának a felmérésére vonatkozó elvárásnak nem tudnak eleget tenni, személyes adataik elkérése, rögzítése körülményes, ráadásul a művelet visszatetszést vált ki. Az esetleges ellenőrzésekre felkészültek, jogászt alkalmaztak, aki, ha szükséges, ezeket a kényes kérdéseket rendezi.

Felvetésünkre Dóci Lóránt elmondta: a tiltás ideje alatt a házhoz szállítást leszámítva teljesen leálltak, emiatt tartalékaikat fel kellett élniük ugyan, de meg tudták tartani az alkalmazottakat. Arról is beszámolt, hogy a Kastély vendéglő újraindítása valamivel bonyolultabb volt a hely sajátos jellege miatt, jelenleg is rövidített programmal működnek, és főképp előjegyzés alapján fogadnak vendégeket. Emellett az is érződik, hogy a vendéglő úgymond félreeső helyen van, a főtéri vendéglátóhelyek a látogatottabbak, az emberek inkább a városnak azt a részét választják, ha kimozdulnak.

Dóci Lóránt szerint sem lehet egyelőre megmondani, hogy miként tudnak majd továbblépni, de a kiszámítható talpra álláshoz elengedhetetlen, hogy a kormány mielőbb engedélyezze a beltéri magánrendezvényeket. Több foglalási megállapodást is halasztaniuk kellett, emellett a belső terek használatának tiltása egyértelműen visszafogja a forgalmat.

A szintén főtéri Tein Teaház vezetője, Ádám Melánia elmondta: a nyitás pillanatától az emberek visszatértek, jelenlegi forgalmuk megfelel a sokévi nyár elejinek. Ellenőrzésen is átestek, de nem voltak gondok. A maguk részéről odafigyelnek az óvintézkedésekre, de a vendégeknél azt tapasztalják, sokaknak már nem olyan fontos, hogy ezeket betartsák. A bezárás időszaka nem volt annyira súlyos számukra: mivel költségeik is jelentősen lecsökkentek, az embereket ki tudták fizetni. Az elkövetkező időszakban derül ki, hogy például az utólag törlesztendő bér mennyire lesz megterhelő.

A két és fél hónapos teljes leállást nagyon megérezték, kilenc koncertet, fellépést le kellett mondaniuk, de már a zárásról szóló március közepi rendelet előtt mintegy két héttel már érezhető volt a visszaesés a vendégforgalomban – mondta el érdeklődésünkre Józsi Kinga, a Szimpla társtulajdonosa. A nyitás után megindult a mozgás, elsősorban az esti órákban van komolyabb forgalom, a szezonnak megfelelő a vendégek száma, és úgy tűnik, túl tudják élni a kiesést. Szerencsésnek tekintik magukat, hogy a házhoz szállítás jól működött a bezárás ideje alatt, és most is vannak, akik élnek ezzel a lehetőséggel. A házhoz szállítással egyébként a kézműves sörök gyártóinak igyekeztek segíteni, akik hasonló helyzetbe kerültek, mint ők.

Józsi Kinga szerint nehéz megfelelni az összes megelőzési előírásnak, a távolságtartásra vonatkozó szabály őket és a vendégeket is sokszor kényes helyzetbe hozza, a sűrű fertőtlenítés miatt pedig a berendezési tárgyak egy része kezdett sérülni. A legnagyobb gondjuk azonban a döntéshozók bizonytalankodása. A nyitás engedélyezése körül is sok volt az ellentmondás, a további lazítások kapcsán sem világos még, mire lehet számítani. Emellett ott vannak azok az elvárások, amelyeket szinte képtelenség teljesíteni, mint a személyi adatok felvétele.

Eltérő helyzetről számolt be a Fapados Kultúr Café működtetője, Zakariás Zalán színházi rendező, aki szerint ők sajátos helyzetben vannak, mivel indulásból nem klasszikus vendéglátóhelyet képzeltek el. Színházi és más kiselőadások terének szánták, a bezárás pedig a legrosszabb pillanatban kapta őket, jelenleg nagyjából nulláról kell újrakezdeniük, de egyelőre mindenképp folytatják. Elmondása szerint a vendégek csak most kezdtek visszaszállingózni, számukra az hozhat jelentős változást, ha a belső terekben is engedélyezik a kisebb eseményeket.

A vendéglátók tapasztalataival egybevág, hogy főképp a hétvégén mind a főtéren, mind a központi parkban, de a környező utcákban is igen sokan megfordultak, idősek és fiatalok egyaránt. A teraszok zömén egymást váltották az emberek, és legtöbbjük igyekezett betartani a távolságra vonatkozó szabályokat. Az elmúlt két napban sem látszott nagy változás, élénk, átlagos hétköznapra jellemző forgalom volt megfigyelhető.