Jégeső után árvíz

Kora délután hívták az érintettek Kis József polgármestert, segítséget kértek. Az elöljáró nem tartózkodott a településen, de válaszolt a telefonhívásra. Elmondta: nem a községháza feladata a patakmeder tisztán tartása, ezért kilátásba helyezte, hogy büntetést ró ki azokra, akik nem takarították portájuk elejét, nem ásták ki a sáncot. Forduljanak a 112-es sürgősségi hívószámon segítségért – javasolta. A bajban lévők meg is tették ezt, a hívásokat fogadó hölgy teljesítette kötelességét, a hívást átirányította a tűzoltósághoz, ott is megértésre találtak a panaszosok. Nemsokára a helyszínen megjelent a helyi rendőrőrs vezetője, kíséretében egy kotrógéppel, hogy a víz útjának új medret ásson. Röviddel később a helyi önkéntes tűzoltók parancsnoka, majd egy utánfutós traktor is odaért a helyszínre – vezetője ugyancsak önkéntes tűzoltó –, hogy elhordják a mederből kikotort hordalékot, s ezzel lehetővé tegyék a víz lefutását. Az akció tíz percig tartott, a gépkezelőket telefonon hívta a község alpolgármestere, és visszarendelte őket, így a szükséges beavatkozást abbahagyták. A víz viszont továbbra is robajlott, így szükségessé vált egy gyalogoshíd elbontása, hogy segítse a víz lefolyását. A megduzzadt patak a falu egyik felső felének szemetét hozta le, többek között a hordalék okozta az árvizet, ez a hulladék került az elárasztott ingatlanokba is.

A patakmedret a polgármesteri hivatal korábban szakszerűen kiásatta – és mellette járdát is létesített –, de a beavatkozás leállt az egyik birtok határán, és az addig elvégzett mederásás eredménye semmivé lett, az áradások következményeként az ásott csatorna újra feltöltődött, a víz újból szabadon áradhat.