Újraindul az árkosi bölcsőde

Makkai Enikő, az árkosi napközit működtető Diakónia ,,Kapernaum” Alapítvány igazgatója lapunknak elmondta, valójában nem jelent újdonságot, hogy a vakációban nyitva vannak, az árkosi napközi már öt éve működik iskolaidőben és vakációban egyaránt, március közepén azonban a koronavírus-járvány miatt ők is kénytelenek voltak felfüggeszteni tevékenységüket. Ez a napközi valójában a tanügyi rendszertől függetlenül működik, és mivel úgy gondolják, hogy eleget tudnak tenni az egyre enyhülő biztonsági előírásoknak, a vakáció kezdetétől szeretnék megnyitni kapuikat. Az alapítvány vezetője szerint azonban csak akkor éri meg nekik újraindítani a munkát, ha legkevesebb nyolc-tíz gyereket beíratnak az árkosi szülők. Ha újraindul a bölcsőde és napközi, de az árkosi gyerekek nem töltik meg, Sepsiszentgyörgyről vagy a közeli falvakból is fogadnak kicsiket. Összesen 17 gyermeket tudnak megfelelő körülmények között ellátni.

Trinfa Mária, az Árkosi Családi Bölcsőde és Napközi egyik munkatársa arról számolt be lapunknak, hogy amikor márciusban bezártak, 16 gyerekkel működött az intézmény, s több volt köztük a két és fél évesnél kisebb bölcsődés, mint az óvodás korú. A bölcsőde egy hónapra 250 lejbe kerül az árkosiaknak, mely a felügyelet és napi négy étkezés (reggeli, tízórai, ebéd és uzsonna) költségeit is tartalmazza. Aki fél hónapnál kevesebbet járatja oda gyermekét, napi 13 lejt kell fizetnie. A program reggel 7 órakor kezdődik, s 17 óráig tart.

Az egyik anyukát, Jakab Enikőt is megkérdeztük a bölcsőde újraindításával kapcsolatosan, aki kijelentette: örömmel értesült erről, mert a tanév végeztével neki is vissza kell mennie dolgozni, és nehéz lenne megoldani a gyermekfelügyeletet. Ez kislányának is jó hír, mondta, mert szereti a bölcsiben, az óvónők felkészültek, és nagyon jól bánnak a gyermekekkel. Mindezek mellett pedig úgy gondolja, hogy a gyermektársaság is jót tesz a kicsinek.