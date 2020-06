A kormányfők közös sajtótájékoztatóján Orbán Viktor kiemelte: Magyarország alapvetően pozitívan viszonyul a javaslathoz a helyreállítási alapról, de még sokat kell dolgozni rajta, el kell távolítani belőle az abszurd elemeket. Morális problémát jelent, hogy összességében a gazdag országok több pénzt kapnának, mint a szegényebbek, ez nem maradhat így – szögezte le. Emellett rugalmas felhasználásra van szükség, hiszen másra kell a pénz az egyes országokban. Orbán Viktor kifejtette: az európai gazdaság újraindítását illetően az egész ötlet, amelyet új generációnak neveznek, filozófiailag nagyon messze áll attól, amit a magyarok gondolnak a világról, szerintük ugyanis „a pénzt először meg kell keresni és utána kell elkölteni”. Ha valaki megfordítja a sorrendet, vagyis „hitelt akar, azt akarja elkölteni, és utána akar érte megdolgozni”, annak a kockázatát mindenki viselje saját maga. Ugyanakkor megértik, hogy az EU más megközelítést alkalmaz, értik a szándékot, amely a javaslat mögött van, rendkívüli helyzetben rendkívüli megoldásra van szükség. Megjegyezte: Portugália hasonló méretű és fejlettségű ország, mint Magyarország, de Magyarország 30 százalékkal kevesebbet kapna, és ez biztos nincs így jól. De ha sikerül az anomáliákat kiküszöbölni, lehet támogatni a javaslatot.

Andrej Babiš cseh miniszterelnök a találkozó utáni sajtótájékoztatón azt mondta: nehéz és elhúzódó tárgyalásokra kell számítani az európai helyreállítási alap végső formájáról. Szerinte a 750 milliárd eurós alap forrásainak elosztásakor a legfőbb kritériumnak a bruttó hazai termék (GDP) csökkenését kellene tekinteni.

Igor Matovič szlovák kormányfő azt mondta: Szlovákia számára a helyreállítási alap pénzeinek tervezett elosztása kedvezőbb, mint például Magyarország vagy Csehország számára. „Szolidárisak kívánunk lenni, és mi is úgy véljük, igazságosan kell elosztani a pénzeket” – szögezte le Matovič. A négy visegrádi ország egyetért abban, hogy az Európai Unió következő 2021–2027-es költségvetési keretének kialakítása során el kell érni, hogy a szegényebb országok ne kerüljenek hátrányos helyzetbe a gazdagabb tagállamokkal szemben – mutatott rá Babiš. „Ebben egyetértés van a V4-ek között” – jelentette ki Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök is. Babiš, Morawiecki és Matovič szlovák kormányfő egyaránt azt hangsúlyozták, hogy a „korrekt” költségvetésre van szükség, amelynek keretében a pénzek igazságosan kerülnek elosztásra. A kormányfők egységesen úgy vélték, hogy a költségvetésben teret kell adni a pénzek „rugalmasabb” elosztásának. „Mások a prioritások Európa déli részén, mások északon és megint mások Közép-Európában” – mutatott rá Morawiecki. A kormányfők egyaránt hangsúlyozták: a V4-ek továbbra is masszív beruházásokat terveznek, elsősorban az infrastruktúrába, hogy mihamarabb felzárkózhassanak a fejlettebb uniós tagállamokhoz. Morawiecki a mezőgazdasági beruházások fontosságát, míg Babiš a korszerű közlekedési infrastruktúra kiépítésének szükségességét említette.