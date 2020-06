A városi kórház sebészeti osztályának hat alkalmazottja után a többségi német tőkéjű Zarah Moden nadrággyárban is felütötte fejét a koronavírus-járvány.

Bakk-Vitális Mária Kinga vezérigazgató tájékoztatása szerint egyelőre egy hétre hazaküldtek egy munkaegységet (85 személyt) a Zarah Moden készruhagyárból pénteken, miután kiderült egy alkalmazottról, hogy egyik családtagja koronavírus-fertőzést kapott, majd nála is kimutatható lett a vírus jelenléte. A fertőződés körülményeit nem ismerik – hangsúlyozta a vezérigazgató, aki elmondta, eddig is megtettek, és ezentúl is megtesznek mindent annak érdekében, hogy alkalmazottjaikat védjék a fertőzésveszélytől. Naponta mérték a testhőmérsékletüket, arcmaszkot biztosottak számukra, a munkahelyek között betartották a kétméteres távolságot, két váltást szerveztek azért, hogy egy légtérben kevesebb ember dolgozzon, minden csoport külön bejárati ajtót használ, naponta fertőtlenítik a munkaegységek helyiségeit és az irodákat, valamint az autóbuszokat, kézfertőtlenítő-adagolókat helyeztek el minden helyiségben.

Azt is megtudtuk, hogy amikor a szakemberek az időpontot megfelelőnek tartják, biztosítani fogják a PCR teszt elvégzését a vállalat költségén, és csak ez után kezdheti el a munkát az érintett munkacsoport.

“Megkérek minden alkalmazottat, hogy felelőségteljesen járjon el, ha a családban a megbetegedés legkisebb jelét is észlelik, azonnal értesítsék a családorvosukat, maradjanak otthon, és vegyék fel a kapcsolatot a vállalattal, hisz számíthatnak a segítségünkre. Sajnálatos, hogy a koronavírus-járvány vége felé kerül be városunkba, ez egy figyelmeztető jel akar lenni, hogy még nincs vége a járványnak, oda kell figyelnünk magunkra és embertársainkra” - összegezett Bakk-Vitális Mária Kinga vezérigazgató.