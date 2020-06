Megugrott az új esetek száma

Kovászna megyében tegnaphoz képest eggyel több, 239 esetet közöl a hivatalos adatsor. Az egy nap alatt gyógyultak száma továbbra is kétszáz alatt maradt, tegnap óta 190-en hagyták el a kórházat, a gyógyultak száma 15 635-re emelkedett. Új halálesetet 14-et jelentett a stratégiai kommunikációs törzs, az áldozatok száma elérte az 1394-et. Az intenzív osztályon kezeltek száma (171) nem változott tegnaphoz képest, mint ahogy az intézményes karanténban levőké is csak kis mértékben csökkent (203o-ról 0o24-re), és az otthoni elkülönítésben levőké is (101 398-ról 100 582-re). Az elmúlt nap folyamán ismét tízezernél több tesztet végeztek.