Háromszáz fölött az új esetek száma, Magyarországról érkezve nem kötelező a karantén

A járvány kezdeti időszakára jellemzően nagy az egy nap alatt azonosított új koronavírusos esetek száma: a stratégiai kommunikációs törzs vasárnapi jelentése szerint az elmúlt huszonnégy órában 21 999-re nőtt a fertőzöttek száma 320 pozitív teszttel – bár az elmúlt napon csak nem egészen nyolc ezer vizsgálatot végeztek, míg előző napokon tízezer fölött volt a tesztelések száma. Kovászna megyéből is hat újabb esetet jelentettek, ezzel Háromszéken 245 személynél mutatták ki a koronavírust.

A gyógyultak száma is nagyot csökkent, ha előző napokban kétszáz körüli volt számuk, most a százat alig haladta meg. Az áldozatok száma pedig folyamatosan növekszik, ha az utóbbi időben napi tíz körül volt a koronavírus-fertőzés miatt elhunytak száma, ez a szám a szombati jelentésben 14-re, a vasárnapiban 16-ra emelkedett. Enyhén csökkent az intenzív osztályon kezeltek száma (171-ről 165-re), hasonlóképp az intézményes karanténban (2024-ről 1985-re) és az otthoni elkülönítésben (100 582-ről 97 750-re) levők száma is.

A stratégiai kommunikációs törzs közzétette azoknak az országoknak a listáját is, amelyekből hazatérve már nem kötelező kéthetes elkülönítésbe vonulni. Ezek: Ausztria, Bulgária, Ciprus, Csehország, Görögország, Horvátország, Izland, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Svájc, Magyarország, Málta, Németország, Norvégia, Szlovákia és Szlovénia. A listát hetente újítják. Aki más országokból érkezik, átutazva a listán szereplő áallamokon, arra továbbra is érvényes a karantén-kötelezettség.