Tizenkilenc fertőzöttet kezelnek a megyei kórházban

A kórház menedzsere érdeklődésünkre elmondta, a lapunkban is ismertetett kézdivásárhelyi eseteken kívül a vasárnap igazolt hat új háromszéki koronavírusos beteget is beutalták a megyei kórházba, de időközben a fertőzés gyanúja miatt bent fekvők közül is volt, akinek pozitív lett a koronavírustesztje, és áthelyezték őket a COVID-osztályra.

Ágoston László, a megyei közegészségügyi igazgatóság vezetője a Háromszék kérdésére megerősítette, a hat új pozitív eredmény közül kettő a kézdivásárhelyi kórház két alkalmazottjánál igazolódott, négyen tüdőgyógyászati esetként szerepeltek a kórháznak a gyanús esetek számára is elkülönített épületében, akiknél a tesztelés során derült ki, hogy fertőzöttek. Mind a négyen idős személyek több társult betegséggel, más-más települések lakói.

András-Nagy Róbert kórházmenedzser megerősítette a korábbi bejelentést, miszerint hétfőtől minden járóbeteg-rendelőben fogadják a pácienseket, a sebészeti és az ortopédiai sürgősség is elindul, nőgyógyászati sürgősségi eset már volt, itt szombaton kellett ellátniuk egy személyt.