Kiállítás

A SEPSISZENTGYÖRGYI MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótérben újra látogatható Cséfalvay András Jövőnk a sivatagban című, február 7-én Szalai Borbála által videóüzenetben megnyitott kiállítása. Óvintézkedések: a testhőmérsékletet a bejáratnál ellenőrzik, amennyiben az 37,3 Celsius-fok felett van, az érkező a kiállítást nem látogathatja; a bejáratnál kézfertőtlenítőt helyeztek el, ennek használata, valamint a védőmaszk viselése kötelező; a kiállítótérben a tárgyak érintése kerülendő, kivéve a kiállítás kísérőszövegét, amelyet mindenki megőrizhet; emellett javallott a biztonságos távolság megőrzése is.

EMŰK. A sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központban Soó Zöld Margit és Sipos László kiállításai tekinthetőek meg az érvényes közegészségügyi korlátozások betartása mellett június 9. és július 4. között keddtől péntekig 10–17, szombaton 10–18 óráig.

LÁBAS HÁZ. Június 11–19. között hétfőtől péntekig naponta 8–16 óráig látogatható Sepsiszentgyörgy központjában a Történelmi zászlósor című kiállítás.

A KOVÁSZNAI KÁDÁR LÁSZLÓ KÉPTÁRBAN a Háromszéktől Hollywoodig című kiállítás tekinthető meg. A Kovászna Megyei Művelődési Központ, Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület által szervezett tárlat célja bemutatni mindazt, amit a kézdivásárhelyi születésű Dienes Andor (1913–1985) fotóművész, világhírű sztárfotós megvalósított. Nyitva hétköznapokon 11–16 óráig, belépő: 4 lej felnőtteknek, 2 lej diákoknak, nyugdíjasoknak. A védőmaszk viselete és a kétméteres távolság betartása kötelező.

GAZDÁNÉ OLOSZ ELLA KÉPZŐMŰVÉSZETI GALÉRIA. A művésznő reprezentatív alkotásai­ból álló gyűjteményes kiállítás a kovásznai Városi Művelődési Házban a városi könyvtár órarendje szerint (keddtől péntekig 9–17, szombaton 9–14 óráig) újra megtekinthető. A belépés ingyenes.

Színház

SZABADTÉRI SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház előadásai a Múzeumkertben: június 16-án, kedden 20.30-tól (esőnap: június 17-én, szerdán 20.30-tól) Andreea Vălean: Ha fütyülni akarok, fütyülök (rendező: Zakariás Zalán); június 20-án 20.30-tól (esőnap: június 21-én 20.30-tól) Pintér Béla: A sütemények királynője (rendező: Pálffy Tibor).

Hitvilág

SZENVEDÉLYBETEGEKNEK. A koronavírus-járvány hozta bezártság fokozottan próbára tette a szenvedélybetegeket és azok családjait, ezt bizonyítja, hogy a sürgősségi állapot ideje alatt nagyon megugrott a szenvedélybetegek és a visszaesők száma. Ezért az elhalasztott tavaszi rövid terápiás programot július 13–24. között megtartják. A program jó lehetőséget nyújt az egyéni és a kapcsolati gyógyulásra. A szentkatolnai Rebeka Missziós Központban július 10-ig várják azok jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-, játék- vagy társfüggőséggel terhelt életmódjukon. Jelentkezni lehet Sepsiszentgyörgyről és környékéről: Kozma Ferenc (0757 489 778); Kézdivásárhelyről és környékéről: Gergely Dóra (0745 202 042).

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 14.45-től és 17 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat; 15 órától irgalmasság rózsafüzére; 15.20-tól zenés köszöntő; 15.55-től műsorismertető; 17.15-től örvendetes rózsafüzér; 17.55-től Jézus Szíve litánia; 18 órától szentmise Szatmárnémetiből a Kálvária-templomból; 19.20-tól a hét plébániája; 19.30-tól műsorismertető; 19.35-től esti mese; 19.40-től zsolozsma – esti dicséret; 21.15-től a béke rózsafüzére; 22 órától zsolozsma – kompletórium. Honlap: mariaradio.ro.

Röviden

A BOD PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR kedden 9–19 óráig, szerdán, csütörtökön pénteken 9–17 óráig, szombaton 9–13 óráig tart nyitva. A fiókkönyvtár a korábbi nyitvatartási rend szerint látogatható. Az olvasók ide az előszobában történő lázmérés után, maszkban léphetnek be. A polcokról egyelőre csak a könyvtáros vehet le könyvet. Telefon: 0267 312 133. E-mail: kolcsonzo@kmkt.ro., copii@kmkt.ro. Katalógus: online.kmkt.ro.

ÚJRAINDULT AZ ÜGYINTÉZÉS. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezete négy városi irodájában újraindult az ügyfélszolgálat és a magyar állampolgársági ügyintézés. Hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig várják az érdeklődőket az RMDSZ sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), illetve baróti irodájában (Szabadság utca 19-es th., 4B lh., telefon: 0742 174 168). E-mail: haromszek@rmdsz.ro. Telefon: 0267 352 552. Honlap: haromszekirmdsz.ro. l Az EMNT kézdivásárhelyi irodájának nyitvatartási programja: hétfőtől péntekig 9–15 óráig. Telefon: 0267 360 087, 0786 193 581. Az iroda munkatársai arra kérik az ügyfeleket, hogy tartsák be az iroda ajtajára kifüggesztett szabályzatot.

A SZÉKELY NEMZETI TANÁCS sepsiszentgyörgyi székházában (Konsza Samu utca 21. szám) munkanapokon 9–13 óráig autóra szerelhető kis székely zászlót is lehet kapni a nagy méretű zászlók, lehúzósok, illetve történelmi könyvek mellett.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Folytatja tevékenységét a sepsiszentgyörgyi Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti tánc­stúdiója. A heti program a következő: hétfőn 18 órától és pénteken 18 órától társaságitánc-kurzus, kedden és csütörtökön 19 órától Ago-Gym – alakformáló fitnesz nőknek, szerdán 18 órától balett és kortárs tánc fiataloknak. Telefon: 0722 233 774.

HASZNOS TELEFONSZÁM. A sepsiszentgyörgyi közös temetővel kapcsolatos észrevételek jelezhetők hétköznapokon 8–16 óráig a 0733 937 831-es telefonszámon.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. folytatja lomtalanítási akció­ját, gyűjti a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat. Ennek részeként zajlik az üvegszüret is: 5 kg palackért, befőttesüvegért 0,5 liter sört adnak a gyűjtőknek. (A síküveget lomként szállítják el!) A heti program: ma Baróton és Felsőrákoson, kedden Bibarcfalván és Bodosban, szerdán Köpecen és Miklósváron, csütörtökön Vargyason, pénteken Bardocon és Erdőfülében zajlik a lomtalanítás.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Richter (telefon: 0267 351 025, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben naponta 9–12 óráig (telefon: 0267 708 465) vállalnak sürgősségi ellátást.