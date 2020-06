Tiltólistára került filmklasszikusok

Előző írásunk

A sepsiszentgyörgyi Kuti Nándor a 2020–2021. évi szezonban is a Kolozsvári U-BT férfi kosárlabdacsapatának játékosa lesz – jelentette be hivatalos oldalán a klub. A 23 éves alacsonybedobó már tíz éve erősíti a Szamos-parti csapatot, az ifjúsági bajnokságokban elért kiemelkedő eredmények után a felnőttek között is meghatározó játékossá vált.