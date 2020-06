Az elegáns külsejű üveg világos aranysárga színű italt rejtett magában, amelynek fehér habkoronája lágy és tartós. Illata és íze malátás, mindkettő egészen karakteres. Emellett a komló is fel-felüti a fejét, amelytől egészen zamatos a sör. Felfedezhető még valamilyen édeskés aroma is a Veltinsben, ami egy közepes keserűséggel is társult. Ám mindez összhangban volt, semmi sem lóg ki a sorból. Mi tagadás: a németek tudnak sört főzni. Élveztem minden egyes kortyát, még úgy is, hogy az alacsonyabb szénsavassága miatt mintha vizezettnek tűnt. Gyorsan kiürült a pohár, az üveg, így érdemes kipróbálni, még annak ellenére is, hogy az ár/érték arány nem a legkiválóbb. Egészségünkre!

Adatok: • gyártja: Brauerei C. & A. Veltins • származási hely: Németország • ára: 8,90 lej • alkoholtartalom: 4,8% • szárazanyag-tartalom: – • IBU: 30 • összetevők: víz, árpamaláta, komló • típus: pilsener • színe: világos aranysárga • a sör pontszáma: 6,5/10.



Tibodi Ferenc (sor-csap.blogspot.com)

Sörlexikon: Pilseni maláta. Aromás, enzimben gazdag világos árpamaláta. Készítésekor az árpaszemeket a csíráztatás után úgy melegítik (maximum 80–85 Celsius-fokig), hogy ne induljon be színanyagképződés. Ebből a malátatípusból készül minden pilseni sör.