Megújuló balatoni strandok

Könnyid László kiemelte: az elmúlt években – az ideit is beleértve – több mint tízmilliárd forintot fordítottak a strandok fejlesztésére, bővítésére, rehabilitációjára. Két évvel ezelőtt a Balatonon 30 település 55 fizetős strandja több mint kétmilliárd forintot kapott, tavaly 43, több évtizede elhanyagolt szabadstrand újult meg több mint 4,4 milliárd forintból, emellett a Tisza-tónál és a Duna-kanyarban is történtek fejlesztések. Idén 90 strandon – köztük 67 balatoni fürdőhelyen – 3 milliárd forintot meghaladó értékben fejlesztenek, a programba a Balaton mellett a Tisza és a Velencei-tó is bekapcsolódik. Ezek a beruházások az alap-infrastrukturális adottságok fejlesztését szolgálják. Ilyenek a mosdóblokk-fejlesztések, a baba-mama szobák kialakítása, a vízbe jutás feltételeinek javítása – például csúszásmentes lépcsőkkel –, ahol pedig mindezek elkészültek, zöld felületi rehabilitációra is lehetőség van.