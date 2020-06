A konyhafőnök ajánlásával

Előző írásunk

A bő tíz éve megvásárolt olaszteleki Daniel-kastélyt a tulajdonos Rácz házaspárnak köszönhetően szépen felújították, az egykori nemesi lakban nyílt kastélyszálló pedig az elmúlt évek munkája révén széles körben ismertté vált s messze földről vonzza az erdélyi tájat megismerni kívánókat. Ebben minden bizonnyal jelentős szerepet játszik az is, hogy elegendő hellyel rendelkeznek jelentősebb létszámú rendezvényekhez – az ódon falak közt zajlott már többek között ifjúsági tábor, régizene-fesztivál, láttak vendégül itt perzsa művészeket –, illetve, hogy nem csak szállást, hanem programot is tudnak ajánlani, sőt – Erdővidéken egyedüliként –, kényeztető fürdési lehetőség is rendelkezésre áll. A szálló sikerében jókora szerepe van a 27 esztendős séfnek, Demeter Arthúrnak, aki hat éve dolgozik a kastély konyháján, a konyhafőnöki tisztséget három éve látja el.