Ozsdolára is bejárnak a medvék

Az utóbbi időben már nem csak éjszaka, hanem fényes nappal is láttak medvét Ozsdolán a kertek végében. A napokban Ferencz Gyárfás, Hosszú Irén, Tamás András, Bartók Dávid, Vitályos Balázs, Bögözi István, Dáni Ildikó, Lázár Géza és Gabri Attila portáján fordult meg medve és ölt meg számos szárnyast és juhot.

Sokan a temetőbe sem mernek kimenni, mert a szóbeszéd szerint oda is bejár a vad. A Kopolnó falurészen a térfigyelő kamera egy egybocsos anyamedvéről készített felvételt. A hatóságok csak azokról tudnak, akik jelentik a medvék által okozott kárt, de sokan nem teszik meg ezt, mert nem bíznak abban, hogy az állam kárpótolja őket. A minap Brânduș-Dendyuk Szilveszter polgármestert kerestük meg az ügyben.

Az elöljáró elmondta: az egyre gyakoribb medvelátogatások miatt a múlt szerdán megtartott munkaülésre a megyei környezetvédelmi hivatal képviselőjét is meghívták, és elmentek a legutóbbi károsulthoz, Vitályos Balázshoz, ahol harminchét szárnyast pusztított el a medve. Nem lehet biztosra tudni, hogy ugyanaz az egybocsos medve garázdálkodik-e a faluban, vagy több állatról van szó, mert ugyanazon az éjszaka nem csak a Kopolnón, hanem a Nagyágon is jeleztek medvekárt. A polgármester arra kéri falusfeleit, hogy amint medvét látnak a faluban, azonnal hívják a 112-es számot, szálljon ki a csendőrség, mert az érvényes jogszabály értelmében csak ezt követően indulhat el a kártalanítási folyamat, az aláírásgyűjtés nem ér semmit, kár ezzel foglalkozni. Az elöljáró a június 16-án, kedden esedékes újabb „medvés gyűlésre” Kovács Gézát, a Botos Vadásztársaság elnökét is meghívta, hogy közösen keressenek megoldást a problémára, és az akkor készülő jegyzőkönyvet adják át Fejér László Ödön szenátornak, hogy továbbítsa azt a bukaresti illetékesekhez.

Kovács Géza, a vadásztársaság vezetője lapunk érdeklődésére kifakadt: hol van a türelem felső határa, még meddig lehet tűrni a medvék garázdálkodását a lakott településeken? „Sajnos, azt tapasztaljuk, hogy az általunk a törvényhozásba juttatott szenátorok és képviselők nem tudnak oda hatni, hogy a medvekérdést rendezzék. Az elsöprő parlamenti többség az erősödő zöldekkel, állatvédőkkel olyan helyzetet teremtett elsősorban a falun élőknek, hogy nem tudják, mihez kezdjenek a mindennapos medvelátogatások elhárítására. A kormány medvékre vonatkozó rendelkezéseit sorra támadják meg a törvényszéken, a bíróságon. A pártvonalon kinevezett miniszterek és államtitkárok tulajdonképpen semmivel sem tartoznak a választóknak, de miért is hívnák ki a sorsot maguk ellen, pláne medvekérdésben?” – panaszolta.

Tapasztalata szerint a hatóságok azzal is érvelnek, hogy nincs annyi medve, amennyit a vadásztársaságok lejelentenek. A kártérítésre beadott iratcsomók soha nem kifogástalanok, ha mégis, akkor a károk kifizetésére nincs pénz. Ez egy mókuskerék, amibe már mindenki beleunt, ez jutott a „parasztnak” osztályrészül. „De hol van a türelem felső határa? Meddig hárítják a problémákat azokra, akiknek nem adnak lehetőséget intézkedni? Mindenki végzi a dolgát, törvényt hoz, végrehajt, bíráskodik, a választópolgár pedig jobb időkért fohászkodik, a medve lacikonyhán táplálkozik, de mindez kit érdekel? Beigazolódott: a választottak a választók ellen fordultak” – fejtette ki az álláspontját Kovács Géza.