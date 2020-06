Gondot okozott a bőséges csapadék

A heves esőzések nyomán öt háromszéki településen árasztotta el a lezúduló víz a gazdaságokat, a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség csapatai péntekről szombatra virradóra több helyen is a lakosság segítségére siettek.

Az intézmény tájékoztatója szerint a bőséges csapadék miatt a térségünket átszelő folyóvizek szintje megemelkedett, néhol átlépve az árvízre figyelmeztető szintet is. A tűzoltók hét autóval, egy rohammentővel és négy szivattyúval vonultak Nagypatakra, Kisborosnyóra és Dobollóra, ahol két lakóházból, három gazdasági épületből, pincékből és több udvarról, veteményesekből kellett a beáradó vizet eltávolítani. A munka szombat reggel is folytatódott, a készenléti csapatok három szivattyúval és különleges járműveikkel is dolgoztak az említett településeken. (dvk)