A tatarozás idejére a könyvtár a tekepálya fölötti protokollterembe költözött. Cseh József polgármester nagyon elégedett eddigi munkájukkal, hiszen rövid idő alatt nagyon jól haladtak, ottjártunkkor azt láttuk, hogy belül csak a csupasz falak maradtak, a nagyteremben a padlózatot is felszedték és az épület bővítése is elkezdődött. A polgármester elmondása szerint a beruházás több mint 800 ezer euróba kerül és pályázati pénzből valósul meg. Felújítják a padlózatot, a villanyhálózatot, a meglévő épület két új szárnnyal egészül ki, az összes nyílászárót kicserélik, az emeleti részen egy kisebb konferenciatermet alakítanak ki, a színpadot teljesen felújítják, és korszerű illemhelyeket alakítanak ki a szereplők számára. A bejárati résznél ruhamegőrző is lesz. A munkálat átadási határideje 2021. december 31.