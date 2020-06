Ma a román nyelv és irodalom írásbelivel megkezdődik a nyolcadikosok záróvizsgája, amelyet Háromszéken ötvenhárom vizsgáztatóközpontban szerveznek. A megyei tanfelügyelőség közleménye szerint Kovászna megyében 1868 diák iratkozott be az országosan egységes felmérőre, amelynek lebonyolításában hatszázhúsz pedagógus vesz részt.

Kovászna megye hetvenhét általános iskolájában tanév elején 1451 nyolcadikos szerepelt, a vizsgára ellenben százhatvanöttel kevesebben jelentkeztek. A magyar tannyelvű osztályokból 1338 tanuló szerepel a vizsganévsorban és 530 román tagozatos, előbbiből száztizenhárman nem iratkoztak, utóbbiból ötvenketten. A legtöbb nyolcadikos a sepsiszentgyörgyi Váradi József Általános Iskolában végez idén, itt százhuszonnyolcan vizsgáznak, a legkisebb önálló vizsgaközpont a kommandói Horn Dávid Általános Iskola nyolc diákkal.

A vizsgák 9 órakor kezdődnek, a tanulóknak legkésőbb 8.30-ig el kell foglalniuk helyüket a kijelölt osztályteremben, ahol egymástól legkevesebb 2 méter távolságra ülnek. Belépéskor maszkot kapnak, egészségügyi szakember méri meg a testhőmérsékletüket, ha 37,3 Celsius-fok fölött jelez a hőmérő, a mérést még háromszor megismétlik 2–5 perces időközökkel. Ha akkor is túl magas értéket mérnek, az érintett diákot eltanácsolják.

Az iskolákban pontosan kijelölt útvonalon mennek be és jönnek ki a tanulók, kilépéskor leteszik a maszkot és másikat kapnak. Az osztályterembe nem vihetnek be táskát, hátizsákot, füzetet, könyvet, semmilyen csomagot. Ma román nyelv és irodalomból, szerdán matematikából, csütörtökön magyar nyelv és irodalomból vizsgáznak a nyolcadikosok. A dolgozatokat más megye tanárai javítják ki, eredményeket június 22-én hirdetnek. A fellebbezéseket június 22-én 16–19 óráig és június 23-án 8–12 óráig lehet benyújtani, akár online is. A végleges eredményeket június 27-én teszik közzé. Országosan több mint százhetvenezren vizsgáznak. A krónikus betegek, koronavírussal fertőzöttek vagy a fertőzéssel gyanúsítottak számára június 29. és július 1. között soron kívüli képességfelmérőt tartanak.