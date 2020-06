Visszaigényelhetik az adó egy részét

Idén is visszaigényelhetik helyi adóik egy részét a sepsiszentgyörgyi kis- és középvállalkozások a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az önkormányzat által kidolgozott, adó-visszatérítést célzó csekély összegű támogatási programban. Édler András, a kamara elnöke számolt be lapunknak az április végén megnyitott pályázati lehetőségről.

Édler András elmondta: módosítottak a szabályzaton, bővítették az elszámolható költségek körét és tisztáztak néhány félreérthető megfogalmazást is. Azok a vállalakozások, amelyek visszapályáznák a 2020-as évre befizetett ingatlanadójuk adott hányadát, az igénylési iratcsomót csak személyesen nyújthatják be a kamara székhelyén.

Az elnök szerint a tapasztalatok és a visszajelzések alapján minden évben igyekeznek javítani a programon, ezért több pontban is módosították a szabályzatot, így történhetett meg, hogy csak április végén hirdették meg a pályázatot. A javításokat, kiegészítéseket a versenyhivatalnak is jóvá kellett hagynia, végig kellett járni a teljes bürokratikus folyamatot. Januárban is indíthatták volna, hiszen egy hároméves ciklusra jóváhagyott programról van szó, melynek jelenlegi szakasza idén járna le, a szabályokat azonban kénytelenek voltak betartani.

Édler András elmondta, több olyan változtatást vezettek be, amelyek megkönnyítik a vállalkozások hozzáférését a támogatáshoz, így bővítették a vállalkozás fejlesztéséhez, működéséhez szükséges, a pályázott összeg terhére elszámolható költségeket tartalmazó listát. Mint ismert, a támogatás utófinanszírozással érkezik, vagyis az igénylésben megjelölt kiadásokat a pályázó először kifizeti, majd ezek ellenértékét az elszámolást követően visszakapja a pályáztatótól. Az igényelhető összeg függ a vállalkozás által befizetett ingatlanadótól is.

Az elnök szerint az egyik legfontosabb kiegészítés, hogy a cég által foglalkoztatott fogyatékkal élők tömegközlekedési bérletének ellenértéke is bekerült a pályázatban elszámolható költségtípusok közé. Ráadásul ezt nem a támogatási kérés benyújtásának pillanatától számolják, hanem az év elejétől. Ezt a módosítást az érintett alkalmazottak kérésére hozták meg.

Továbbá – a törvény előírásainak is megfelelve – kiiktatták azt a szabályt, hogy az igénylési dokumentumokon szerepelnie kell a cég pecsétjének. Bekerültek az elszámolható költségek közé az irodai fogyóanyagokkal kapcsolatos kiadások, illetve pontosították, hogy a biztonsági megfigyelőeszközök, felszerelések (például térfigyelő kamerák) ellenértékének megtérítését is lehet igényelni, mivel ezek is innovatív fejlesztésnek tekinthetők.

Kiterjesztették azt az előírást is, mely szerint eddig a vállalkozás működéséhez szükséges leltári tárgyakat lehetett beszerezni, mostantól szolgáltatások, alapeszközök is ebbe a csoportba tartoznak. Újításnak számít ugyanakkor, hogy a vállalkozás védjegyek, márkák és a szellemi tulajdonjog védelmével kapcsolatos egyéb költségei is elszámolhatóak. Utolsóként Édler András a hitel- és lízingszerződések kamatainak elszámolhatósága kapcsán bevezetett új szabályt ismertette, eszerint csak a hivatalos pénz- vagy hitelintézettel kötött megállapodások esetében térítik meg a kamatot, a vállalkozók által a cégnek adott kölcsönök esetében nem.

Mivel a program szabályzata több pontban is módosult, a kamara honlapján közzétették a naprakész változatot. A pályázati tájékoztató minden más, a kiírással kapcsolatos tudnivalóval egyetemben, románul és magyarul egyaránt megtalálható a ccicv.ro oldalon. A pályázati iratcsomókkal várják a vállalkozókat, az ügyintézés csak személyesen lehetséges a kamara székhelyén. A kéréseket október 23-ig fogadják.

Újságírói kérdésre Édler András elmondta: a program 2018-ban jóváhagyott pénzkerete több mint 4 millió lej, ebből az idei évre 1,35 millió lej jut. A kamara honlapján közzétett adatok szerint tavaly pár száz lejtől pár tízezer lejig terjedtek a helyi adók pályázaton visszaigényelt összegei. Szintén újságírói felvetésre az elnök kifejtette: noha mintegy 400 vállalkozás lenne jogosult a támogatásra, általában kevéssel haladja meg a 100-at az igénylők száma, tehát a vállalkozásoknak mindössze negyede él ezzel a lehetőséggel. Ennek okáról pontos magyarázattal nem tudott szolgálni, hiszen az igénylés folyamata nem bonyolult, a kedvezményezettek megkapták a támogatást, és a programot is kellőképpen népszerűsítették.