A legszegényebbeknek segítenek

Az első rend támogatást nemrég juttatták el száztizenhét sepsiszentgyörgyi, árkosi, kovásznai, kézdiszentkereszti és oroszfalvi családhoz. Az élelemből, tisztálkodószerből és öt maszkból álló segélycsomag költségét a délutáni oktatást támogató HEKS, a svájci protestáns egyházak segélyszervezete állta, a maszkokat a Diakónia munkatársai varrták.

Első lépésben azokhoz a családokhoz juttatták el a csomagokat, amelyeknek a gyermekei a Diakónia, a HEKS, Kovászna Megye Tanácsa és helyi önkormányzatok által támogatott délutáni oktatásban vesznek részt. Azok részesültek támogatásban, akikről a velük kapcsolatot tartó pedagógusok jelezték, hogy családjuk nagy bajba került, mert a szülők elvesztették munkájukat, akár a napszámos munkát is, és nem volt tartalékuk, vagy mert a nagy létszámú családokban igen alacsony az egy személyre eső jövedelem, és a betevő falat sem kerül ki minden napra mindenkinek – tájékoztatott Torma Vera, a Diakónia családsegítő és gyermekjóléti szolgálatának irányítója. Tanév közben ezek a gyermekek naponta meleg ebédet kaptak az iskolában, sokuknak ez volt az egyetlen tápláló étel a nap folyamán, a járvány miatt ez jó ideje kiesett, így élelmezésük hiányossá vált.

A Diakónia támogatásával kilenc településen működik délutáni oktatás négyszázötven gyermekkel, a HEKS programjában háromszáztizenöt diák vesz részt, közülük hatvan tanulót nehezen érnek el a tanítók, egyeseknek nincsenek digitális eszközeik, hogy bekapcsolódjanak az online oktatásba, de ahol megvannak ehhez a technikai feltételek, ott sem jelenti minden esetben azt, hogy a gyermekek aktívan részt vesznek a tanulási folyamatban – közölte a szolgálat munkatársa. Azoknak, akik az iskolák bezárása előtt hátrányos helyzetben voltak, most megsokszorozódott a hátrányuk, számukra tanszercsomagot készítenek, és tervezik, hogy a nyáron felzárkóztató programokat szerveznek. Érdeklődésünkre Makkai Péter, a Diakónia lelkész-igazgatója elmondta, egyfajta mentorhálózatot kívánnak létrehozni önkéntesekkel, akik vállalják, hogy rendszeresen foglalkoznak a gyermekekkel, ezáltal a családra is rálátásuk lesz, hogy ki miben szenved nagy hiányt. Mivel az online oktatás arra kényszeríti a szülőket, hogy az otthoni tanulásban segítsék, ellenőrizzék gyermekeiket, elsősorban a kisebbeket, és ezt a feladatot nem minden szülő tudja kellőképpen ellátni, főként a hátrányos helyzetű közösségekben, ami gyakran családon belüli konfliktushelyzetekhez vezet, az alapítvány családtámogató módszereket dolgoz ki. Hamarosan keresztyén üzenetet tartalmazó szórólapot juttatnak el a családokhoz, ebben telefonszámokat is feltüntetnek, amelyeket hívhatnak a bajbajutottak, de képüzenet formájában a gyermekekhez is szólnak – tájékoztatott a lelkipásztor.

Torma Vera elmondta, a családsegítő programok folytatódnak, igyekszenek minden gyermekhez eljutni, aki részt vesz a délutáni oktatásban. Hangsúlyozta, a Diakónia munkatársainak és az érintett oktatási csoportok pedagógusainak lelkes munkája, összefogása nélkül mindez nem sikerülne. Eddig azt tapasztalták, a segítők önzetlenül vettek részt a munkában, a családok pedig hálásan köszönték az adományokat.