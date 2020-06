Friss végzősök regisztrációja

Tanulmányaik befejezésétől számítva hatvan napig jelentkezhetnek a megyei munkaerő-foglalkoztatási hivatalnál a friss végzősök, akiket a nyilvántartásba vételt követően abban támogatnak, hogy elhelyezkedjenek a munkaerőpiacon. Felhívják a figyelmet, hogy a regisztráció kötelező, a fiatalok csak ezt követően élhetnek a jogszabályok szavatolta szolgáltatásokkal: munkaerő-közvetítés, díjmentes képzések, anyagi támogatások, melyek álláskeresőként illetik meg őket. A jelentkezőnek a következő iratokat kell bemutatnia a hivatalnál: típuskérés, a személyazonossági eredetije és másolata, az iskolai végzettséget igazoló dokumentumok, orvosi igazolás arról, hogy egészséges (vagy adott esetben arról, hogy korlátozott munkaképességű). A megyei munkaerő-foglalkoztatási hivatal elérhetőségei: Sepsiszentgyörgy, Grigore Bălan tábornok út 14. szám, telefon: 0267 312 157, e-mail: ajofm@cv.anofm.ro; agentie.covasna@gmail.com. (dvk)

Színház

SZABADTÉRI SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház előadásai a múzeumkertben: ma 20.30-tól (esőnap: június 17-én, szerdán 20.30-tól) Andreea Vălean: Ha fütyülni akarok, fütyülök (rendező: Zakariás Zalán); június 20-án 20.30-tól (esőnap: június 21-én 20.30-tól) Pintér Béla: A sütemények királynője (rendező: Pálffy Tibor).

Bábszínház

A CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ A buták versenye című szabadtéri előadását 6 év fölötti nézőinek játssza június 18-án, csütörtökön 11 órától, június 20-án, szombaton 11 órától és június 21-én, vasárnap 18 órától Sepsiszentgyörgyön az ’56-os parkban (a Kónya Ádám Művelődési Ház és a Plugor Sándor Művészeti Líceum közös gondozásában lévő terület). Jegyváltással, helyszínnel és előadásokkal kapcsolatos információt a 0755 335 400-as telefonszámon Csüdöm Eszternél lehet igényelni.

Kiállítás

A SEPSISZENTGYÖRGYI MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótérben újra látogatható Cséfalvay András Jövőnk a sivatagban című, február 7-én Szalai Borbála ­által videóüzenetben megnyitott ki­ál­lítása. Óvintézkedések: a testhőmérsékletet a bejáratnál ellenőrzik, amennyiben az 37,3 Celsius-fok felett van, az érkező a kiállítást nem látogathatja; a bejáratnál kézfertőtlenítőt helyeztek el, ennek használata, valamint a védőmaszk viselése kötelező; a kiállítótérben a tárgyak érintése kerülendő, kivéve a kiállítás kísérőszövegét, amelyet mindenki megőrizhet.

EMŰK. A sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központban Soó Zöld Margit és Sipos László kiállításai tekinthetőek meg az érvényes közegészségügyi korlátozások betartása mellett június 9. és július 4. között keddtől péntekig 10–17, szombaton 10–18 óráig.

LÁBAS HÁZ. Június 11–19. között hétfőtől péntekig 8–16 óráig látogatható Sepsiszentgyörgy központjában a Történelmi zászlósor című kiállítás.

A KOVÁSZNAI KÁDÁR LÁSZLÓ KÉPTÁRBAN a Háromszéktől Hollywoodig című kiállítás te­kinthető meg. A tárlat célja bemutatni mindazt, amit a kézdivásárhelyi születésű Dienes Andor (1913–1985) fotóművész, világhírű sztárfotós megvalósított. Nyitva hétköznapokon 11–16 óráig.

GAZDÁNÉ OLOSZ ELLA KÉPZŐ­MŰVÉSZETI GALÉRIA. A művésznő reprezentatív alkotásai­ból álló gyűjteményes kiállítás a kovásznai Városi Művelődési Házban a városi könyvtár órarendje szerint (keddtől péntekig 9–17, szombaton 9–14 óráig) látogatható.

A KELETI-KÁRPÁTOK MÚZEUMA mától látogatható a nagy­közönség számára.

Tánc

JEGYEK. Mától lehet jegyet váltani a sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncegyüttes Rézhúron című szabadtéri előadására, melyet a Székely Nemzeti Múzeum kertjében június 22-én, hétfőn 18 és 20 órától játszanak. A központi jegyiroda nyitvatartási rendje: hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig. A teljes árú jegy 20 lej, a kedvezményes jegy 10 lej (utóbbit csak a központi jegyirodában lehet váltani).

Hitvilág

A CSALÁD HANGJA mai meghívottjai 14 órától az erdélyi Mária Rádióban: Molnár Marika és Tímár Sándor Sepsikilyénből. A téma: Szexualitás a családban.

Röviden

A BOD PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR ma 9–19 óráig, szerdán, csütörtökön pénteken 9–17 óráig, szombaton 9–13 óráig tart nyitva. A fiókkönyvtár a korábbi nyitvatartási rend szerint látogatható. Az olvasók ide az előszobában történő lázmérés után, maszkban léphetnek be. A polcokról egyelőre csak a könyvtáros vehet le könyvet. Telefon: 0267 312 133. E-mail: kolcsonzo@kmkt.ro., copii@kmkt.ro. Katalógus: online.kmkt.ro.

ÚJRAINDULT AZ ÜGYINTÉZÉS. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének négy városi irodájában újraindult az ügyfélszolgálat és a magyar állampolgársági ügyintézés. Hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig várják az érdeklődőket az RMDSZ sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), illetve baróti irodájában (Szabadság utca 19-es th., 4B lh., telefon: 0742 174 168). E-mail: haromszek@rmdsz.ro. Telefon: 0267 352 552. Honlap: haromszekirmdsz.ro. z Az EMNT kézdivásárhelyi irodájának nyitvatartási rendje: hétfőtől péntekig 9–15 óráig. Telefon: 0267 360 087, 0786 193 581. Az iroda munkatársai arra kérik az ügyfeleket, hogy tartsák be az iroda ajtajára kifüggesztett szabályzatot.

A SZÉKELY NEMZETI TANÁCS sepsiszentgyörgyi székházában (Konsza Samu utca 21. szám) munkanapokon 9–13 óráig autóra szerelhető kis székely zászlót is lehet kapni a nagy méretű zászlók, lehúzósok, illetve történelmi könyvek mellett.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Folytatja tevékenységét a sepsiszentgyörgyi Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiója. A heti program: hétfőn 18 órától és pénteken 18 órától társaságitánc-kurzus, kedden és csütörtökön 19 órától Ago-Gym – alakformáló fitnesz nőknek, szerdán 18 órától balett és kortárs tánc fiataloknak. Telefon: 0722 233 774.

HASZNOS TELEFONSZÁM. A sepsiszentgyörgyi közös temetővel kapcsolatos észrevételek jelezhetők hétköznapokon 8–16 óráig a 0733 937 831-es telefonszámon.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. folytatja lomtalanítási akcióját, gyűjti a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat. Ennek részeként zajlik az üvegszüret is: 5 kg palackért, befőttesüvegért 0,5 liter sört adnak a gyűjtőknek. (A síküveget lomként szállítják el!) Ma Bibarcfalván és Bodosban, szerdán Köpecen és Miklósváron zajlik a lomtalanítás.

PONTOSÍTÁS. Lapunk vasárnapi internetes oldalán az újabb két koronavírus-fertőzöttről szóló cikkünkbe sajnálatos hiba csúszott, az egyik fertőzött nem a Valkes cég, hanem az Autoliv alkalmazottja. Rövid időn belül kijavítottuk a hibát, és a lap hétfői nyomtatott változatában már a helyes cégnév jelent meg. Az érintettek elnézését kérjük. (iochom)

A HUMORPINCE HUMORKERTTÉ ALAKUL. Hosszabb kényszerszünet után június 17-én, szerdán 18 órakor várnak minden humorkedvelőt, kikapcsolódni vágyót a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház udvarterébe.

ÚJRA LÁTOGATHATÓ a kezelőközpont és a fitneszterem Sugásfürdőn. A kezelőközpont naponta 11–21 óráig, a fitneszterem 11–19 óráig tart nyitva. Előzetes bejelentkezés szükséges a 0731 085 476-os telefonon. A koronavírussal kapcsolatos egészségügyi előírások betartása kötelező.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Richter (telefon: 0267 351 025, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben naponta 9–12 óráig (telefon: 0267 708 465) vállalnak sürgősségi ellátást.