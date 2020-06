Erdélyi lótenyésztési program

Következő írásunk

Kevés okuk van a derűlátásra az Olt menti települések elöljáróinak a medvék és más nagyvadak által jelentett veszélyt illetően. Az általunk megszólaltatott polgármesterek egybehangzóan állítják, ismét jelentősen megnőtt a medvék száma, van, ahol napi rendszerességgel bejárnak a településekre, és sajnos a károk is szaporodnak. Emberélet még nem került veszélybe, de egyre egyértelműbb, amennyiben hamarosan nem lesz felelősebb döntéshozó a minisztériumban, aki a valósághoz igazítja a kilövések engedélyezését, komoly gondok várhatóak. A polgármesterek szavaiból ugyanakkor az is kiderül, hogy a vadkárok megtérítése is teljességgel megakadt.