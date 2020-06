Elkezdődött a záróvizsga

Akárcsak a felkészítők ideje alatt, a bejáratnál most is lázat mértek, a tanulók arcmaszkot kaptak, és mielőtt beültek volna a termekbe, a kezüket fertőtlenítették. A kantai középiskolában 72 nyolcadikos jelentkezett záróvizsgára – tudtuk meg Bejan András igazgatótól, aki azt is elmondta, hogy kedden szabad nap lesz, szerdán matematikából, csütörtökön pedig magyar nyelvből és irodalomból tartanak írásbeli vizsgát. Az előző évekhez hasonlóan a mostani dolgozatokat is más megyében javítják. Az igazgató abban reménykedik, hogy június 22-én minél több nyolcadikosnak átmenő lesz a vizsgajegye.

Azt is megtudtuk, hogy az érettségizők is túl vannak a kéthetes felkészítőn és hétfő reggel a kantai iskolában román irodalommal kezdődik az érettségi vizsga a Nagy Mózes Elméleti Líceum és a Bod Péter Tanítóképző 162 végzőse számára. Egy-egy teremben tízen fognak egyszerre tartózkodni és minden eddigi járványmegelőző előírást szigorúan be fognak tartani – hangsúlyozta az igazgató.