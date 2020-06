A kényszerszünet utáni bajnoki folytatás nem alakult a legkedvezőbben a háromszéki klub számára, az OSK hazai pályán döntetlent játszott az FC Hermannstadt ellen, viszont a Mihai Teja irányította csapat a lehető legjobban kezdett, 3–0 arányban diadalmaskodott az Academica Clinceni felett. A Sepsi OSK és az Ilfov megyei gárda ebben az idényben már kétszer találkozott, mindkét mérkőzés gól nélküli pontosztozkodással zárult. A csapatok történetük során eddig nyolcszor néztek farkasszemet, a székelyföldi együttes csak egyszer örülhetett, négyszer pedig döntetlent játszottak. A Sepsi OSK számára eddig valószínűleg nem úgy alakult az alsóházi rájátszás, ahogy a szakmai stáb és a játékosok eltervezték, hiszen három mérkőzésen három pontot gyűjtöttek. Az FC Voluntari eközben összeszedetten játszik, a playoutban öt pontot gyűjtött, amivel ellépett az utolsó helyről, jelenleg az osztályozót jelentő pozíciót foglalja el.

„Változtatunk kell az FC Hermannstadt elleni mérkőzésen mutatott játékunkhoz képest. Nem mondom, hogy rosszul játszottunk volna, de azt sem állítom, hogy jók voltunk. Több alkalommal is nyugodtabban kellett volna reagálnunk a kialakult helyzetekre. Mivel első mérkőzés volt, helyenként túlhajszoltak voltunk, valószínűleg féltünk attól, hogy vereséget szenvedünk. A folytatásban a nyugodtság kell a meghatározó legyen számunkra, nem szabad zavarosan támadnunk, nem kell az ellenfelünk játékát erőltetnünk. Az előző mérkőzésen látszott, hogy az ellenfelünk másképp készült taktikailag, mi pedig teljesen mást akartunk játszani, és sehogy sem tudtunk alkalmazkodni a játékukhoz. Amikor birtokoltuk a labdát, nem voltunk kellően józanok, nem építkeztünk megfelelően, és nem voltunk türelmesek. Ismét nehéz meccsünk lesz, olyan csapattal találkozunk, amely a kényszerszünet előtt is jó formában volt, mellesleg a hétvégi eredményük is önmagáért beszél. A Voluntari egy érett csapat, értékes játékosok alkotják, az edzőjük is jó, azonban a rendelkezésünkre álló fegyverekkel megpróbálunk helytállni, és begyűjteni a három pontot, mert három döntetlen után már ideje lenne győzni” – fogalmazott Leo Grozavu vezetőedző.

Fülöp István szerint a saját játékukat kell hozniuk, agresszíven kell fellépniük. A középpályás úgy véli, ezúttal más mérkőzés lesz, mint az FC Hermannstadt elleni, ugyanis nyitottabb összecsapás elé néznek, ami jobban fekszik nekik. A 30 éves labdarúgó szerint többet kell harcolniuk, és több lehetőséget kell kidolgozniuk, mert ez hiányzott a hétvégi mérkőzésen. Bízik benne, hogy elkapják a ritmust, és a lehető leghamarabb játékba lendülnek.

Az alsóházi rájátszás 4. fordulójának programja: Sepsi OSK–FC Voluntari (ma 20 óra), Chindia Târgoviște–FC Viitorul (szerda, 20 óra), Jászvásári Poli–Academica Clinceni (csütörtök, 20 óra), az FC Hermannstadt–Dinamo mérkőzést később rendezik meg. A találkozókat a Digi Sport, a Telekom Sport és a Look Sport/Plus élőben közvetíti.



Miriuță távozott a szebeni csapattól

Már nem Vasile Miriuță az FC Hermannstadt vezetőedzője, ugyanis az 51 éves szakembert a nagyszebeni klub vezetősége menesztette a Sepsi OSK elleni bajnoki után. Miriuță január elején tért vissza a Szeben megyei csapathoz, amelyet a spanyolországi edzőtábort követően az alapszakasz végén, az alsóházi rájátszás elején, valamint a Román Kupa negyeddöntőjében irányított. Mérlege egy győzelem, négy döntetlen és három vereség. Az edző korábban, 2018 októbere és 2019 júniusa között egyszer már irányította a nagyszebeni együttest. (miska)