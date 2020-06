Az oktatási minisztérium tájékoztatása szerint a Konstanca megyei tanuló kezén branül volt, ugyanis kezelésre szorult enterocolitis miatt. Azok a tanulók, akiknek a megengedettnél magasabb a testhőmérsékletük, esetleg otthoni elkülönítésben, karanténban vannak a képességfelmérő idején, vagy más egészségi problémák miatt nem vehetnek részt, pótolhatják az elmaradt vizsgát. A soron kívüli képességfelmérő vizsgára június 22-e és 26-a között lehet feliratkozni, június 29-én román nyelv és irodalomból, 30-án matematikából, július 1-jén pedig anyanyelvből mérik fel a tudásukat. (Agerpres)

ÚJABB ORTODOX TÖMEGRENDEZVÉNY. Miközben a templomok mindenhol zárva maradtak, és a hívek a szabadtéri szertartásokon is legfeljebb korlátozott számban, egymástól távol, maszkban vehetnek részt, egy Neamţ megyei ortodox kolostorban úgy döntöttek, ismét felülírják az erre vonatkozó rendelkezéseket. A Petru Vodă-kolostorban vasárnap egy hét éve elhunyt szerzetesre, Iustin Pârvura emlékeztek, aki 1991-ben a kolostort alapította, és házfőnöke is volt. A főpap azért is figyelemre méltó, mert a 30-as, 40-es években a szélsőséges, fasiszta legionárius mozgalom híve volt. A jeles egyházfi emlékére rendezett liturgián több ezren vettek részt, távolságtartásról, maszkról szó sem volt. Az esetleges hatósági beavatkozás miatt sem aggódott senki, ugyanis a megye prefektusa, George Lazăr is ott volt a résztvevők között. (Főtér)

ÖT MEDVERIASZTÁS EGY ÉJSZAKA. Ötször riasztották a csendőröket a medvék miatt vasárnap estétől hétfő hajnalig Tusnádfürdőn. Először 22 órakor jelezték a 112-es sürgősségi hívószámon, hogy hárombocsos anyamedve próbál az egyik üzletbe bejutni. Mire a kiküldött csendőregység a helyszínre vonult, egy közelben lévő hegyi csendőr már elkergette a nagyvadat. Az anyamedve kevéssel később visszatért, és újra megkísérelt bejutni az üzletbe, de ismét elzavarták. Miközben a csendőrök az „üzletlátogató” medvecsalád elkergetésével voltak elfoglalva, a fürdőváros központjából 22 óra 50 perckor egy másik medve jelenlétéről értesítették a hatóságokat. Kevesebb mint egy órával később, 23.42-kor egy szeméttárolónál felbukkant nagyvad miatt hívták a 112-t. Néhány órás nyugalom után hajnalban egy férfi jelezte a hatóságoknak, hogy egy anyamedve három bocsával a garázsa előtt van. A vadállatokat valamennyi esetben visszakergették az erdőbe. (Székelyhon)