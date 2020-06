Novemberben mutatják be az új Bond-filmet

Előző írásunk

Még most is annak tartják, egykoron lehet, hogy a romániai sörök királya volt az Ursus, ám amikor mioritikus hazánkat is elérte a kézművesser-forradalom, egy kicsit idejétmúlttá vált ez a reklámszlogen. Köztudott, hogy az utóbbi időben számos olyan habos nedű – legyen az nagyüzemi vagy éppen kis manufaktúrák sörkülönlegessége – jelent meg a hazai piacon, mely sokkal jobb, mint az Ursus Premium.