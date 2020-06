Kéréseket hétfőtől csütörtökig 8.30–14, pénteken 8.30–13 óráig fogadnak, az igényelt dokumentumokat hétfőtől csütörtökig 11–16, pénteken 9.30–13.30 óráig lehet átvenni. Szükség esetén a megyei kataszteri hivatal vezetőségéhez is fordulhatnak az érdeklődők. A különféle beadványokat továbbra is e-mailben vagy postai úton fogadják. Cím: 520008 – Sepsiszentgyörgy, 1918. december 1. út 3. szám; telefon: 0267 314 578, 0267 312 288; e-mail: cv@ancpi.ro, www.ancpi.ro; tájékoztató jellegű, online telekkönyvi kivonatok: ePay.ancpi.ro. (dvk)

Hirdetések, gyászjelentők

Friss végzősök regisztrációja

Tanulmányaik befejezésétől számítva hatvan napig jelentkezhetnek a megyei munkaerő-foglalkoztatási hivatalnál a friss végzősök, akiket a nyilvántartásba vételt követően abban támogatnak, hogy elhelyezkedjenek a munkaerőpiacon. A regisztráció kötelező, a fiatalok csak ezt követően élhetnek a jogszabályok szavatolta szolgáltatásokkal: munkaerő-közvetítés, díjmentes képzések, anyagi támogatások, melyek álláskeresőként illetik meg őket. A jelentkezőnek a következő iratokat kell bemutatnia a hivatalnál: típuskérés, a személyazonossági eredetije és másolata, az iskolai végzettséget igazoló dokumentumok, orvosi igazolás arról, hogy egészséges (vagy adott esetben arról, hogy korlátozott munkaképességű). A megyei munkaerő-foglalkoztatási hivatal elérhetőségei: Sepsiszentgyörgy, Grigore Bălan tábornok út 14. szám, telefon: 0267 312 157, email: ajofm@cv.anofm.ro; agentie.covasna@gmail.com. (dvk)

Bábszínház

A CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ A buták versenye című szabadtéri előadását 6 év fölötti nézőinek játssza június 18-án, csütörtökön 11 órától, június 20-án, szombaton 11 órától és június 21-én, vasárnap 18 órától Sepsiszentgyörgyön az ’56-os parkban (a Kónya Ádám Művelődési Ház és a Plugor Sándor Művészeti Líceum közös gondozásában lévő terület). Jegyváltással, helyszínnel és előadásokkal kapcsolatos információt a 0755 335 400-as telefonszámon Csüdöm Eszternél lehet igényelni.

Tánc

JEGYEK. Jegyet lehet váltani a sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncegyüttes Rézhúron című szabadtéri előadására, mely a Székely Nemzeti Múzeum kertjében június 22-én, hétfőn 18 és 20 órától tekinthető meg. A központi jegyiroda nyitvatartási rendje: hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig. A teljes árú jegy 20 lej, a kedvezményes jegy 10 lej (utóbbit csak a központi jegyirodában lehet váltani).

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adása: 6 órától napindító gondolatok, 6.15-től zsolozsma – reggeli dicséret, 6.40-től ima járvány idején, 6.45-től Ébredjen a Mária Rádióval!, 8 órától szentmise Vicéről, 8.50-től A hét plébániája, 9 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat, 9.15-től dicsőséges rózsafüzér, 12 órától Úrangyala, 12.05-től zsolozsma – napközi imaóra. Honlap: mariaradio.ro.

Hitvilág

JÉZUS SZENT SZÍVE. Pénteken, Jézus Szent Szívének ünnepén Sepsiszentgyörgyön a Krisztus Király-plébánián a szentmisék 7.30 és 18 órakor kezdődnek a szokásos előírások szerint; Gidófalván 13 órától tartják az 1903-ban épült római katolikus, Jézus Szent Szíve tiszteletére szentelt kápolna búcsúját.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Richter (telefon: 0267 351 025, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben naponta 9–12 óráig vállalnak sürgősségi ellátást (telefon: 0267 708 465).

Röviden

HUMORKERT. Hosszabb kényszerszünet után ma 18 órakor várnak minden humorkedvelőt, kikapcsolódni vágyót a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház kertjébe.

ÚJRA LÁTOGATHATÓ a keze­lőközpont és a fitneszterem Sugásfürdőn. A kezelőközpont naponta 11–21, a fitneszterem 11–19 óráig tart nyitva. Előzetes bejelentkezés szükséges a 0731 085 476-os telefonon. A koronavírussal kapcsolatos egészségügyi előírások betartása kötelező.

A BOD PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR ma, csütörtökön és pénteken 9–17, szombaton 9–13 óráig tart nyitva. A fiókkönyvtár a korábbi nyitvatartási rend szerint látogatható. Az olvasók ide az előszobában történő lázmérés után, maszkban léphetnek be. A polcokról egyelőre csak a könyvtáros vehet le könyvet. Telefon: 0267 312 133. E-mail: kolcsonzo@kmkt.ro., copii@kmkt.ro. Katalógus: online.kmkt.ro.

ÜGYINTÉZÉS. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének négy városi irodájában újraindult az ügyfélszolgálat és a magyar állampolgársági ügyintézés. Hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig várják az érdeklődőket az RMDSZ sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), illetve baróti irodájában (Szabadság utca 19-es th., 4B lh., telefon: 0742 174 168). E-mail: haromszek@rmdsz.ro. Telefon: 0267 352 552. Honlap: haromszekirmdsz.ro. * Az EMNT kézdivásárhelyi irodájának nyitvatartási programja: hétfőtől péntekig 9–15 óráig. Telefon: 0267 360 087, 0786 193 581. Az iroda munkatársai arra kérik az ügyfeleket, hogy tartsák be az iroda ajtajára kifüggesztett szabályzatot.

A SZÉKELY NEMZETI TANÁCS sepsiszentgyörgyi székházában (Konsza Samu utca 21. szám) munkanapokon 9–13 óráig autóra szerelhető kis székely zászlót is lehet kapni a nagy méretű zászlók, lehúzósok, illetve történelmi könyvek mellett.

HASZNOS TELEFONSZÁM. A sepsiszentgyörgyi közös temetővel kapcsolatos észrevételek jelezhetők hétköznapokon 8–16 óráig a 0733 937 831-es telefonszámon.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. folytatja lomtalanítási akció­ját, gyűjti a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat. Ennek részeként zajlik az üvegszüret is: 5 kg palackért, befőttesüvegért 0,5 liter sört adnak a gyűjtőknek. (A sík­üveget lomként szállítják el!) Ma Köpecen és Miklósváron, csütörtökön Vargyason zajlik a lomtalanítás.

NYÍLT NAPOK A CSEKEFALVI LEVENDULÁSBAN. Június 20. és július 5. között várnak mindenkit hétköznap 15–20, hétvégén 10–20 óráig a csekefalvi levendulásban. Belépti díj: 5 lej. Telefon: 0724 071 268.