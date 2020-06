A zsákmányolt tárgyak között tévékészülék és ütvefúró is van. A zsákmánnyal együtt észrevétlenül kiosontak a még mindig az igazak álmát alvó rendőr mellett, majd távoztak. Az őrszem, amikor felébredt, azonnal észrevette a betörés nyomait, de csak egy dolgot tehetett: értesítette a nyomozó kollégákat. A nyomozók éppen a biztonsági kamerák felvételeit nézték át, amikor bejelentés érkezett, hogy az egyik bukaresti kerületben egy társaság tagjai összeverekedtek a nyílt utcán. Mint kiderült, a rendőrséget kirámoló banda tagjai voltak, akik a zsákmány elosztásán különböztek össze. (Főtér)

FIZETÉSCSÖKKENTÉS HELYETT JUTALOM. Miközben több állami vállalatnál is csökkentették a fizetéseket, a Romgaz állami vállalat közel 650 ezer lejt, azaz több mint 133 ezer eurót osztott volna szét ebben a hónapban pénzjutalomként tizennégy alkalmazottja között. A Romgaz igazgatója a HR-részleggel közösen mindenféle jogalap nélkül döntött a prémiumokról, igazolva a közmondást, miszerint minden szentnek maga felé hajlik a keze, a legnagyobb összegeket ugyanis saját maguknak különítették el. A HR-igazgató például 103 902 lejt, a helyettese 60 792 lejt vitt volna haza. Mindez június 10-én derült ki, amikor a Romgaz kifizetési rendszerében már megjelent, hogy ki mennyi pénzt fog kapni. A Romgaz szakszervezete írásban tájékoztatta Ludovic Orban kormányfőt és Virgil Popescu gazdasági minisztert a munkajogi törvényeket sértő prémiumosztásról, mely jól mutatja, hogy a neves állami vállalatnál nem működnek a belső ellenőrzési mechanizmusok. (Főtér)

MINDENHOL TÖBB A FERTŐZÖTT. Tízszer, de akár hússzor is több koronavírusos beteg lehet Romániában, mint amennyit a statisztikai adatokban számon tartanak, állítja Alexandru Rafila, a Román Mikrobiológiai Társaság elnöke, Románia képviselője az Egészségügyi Világszervezetben. Az elnök szerint ez nem csak Romániában, de világszerte más országokban is így van. Rafila ugyanakkor azt is elmondta, a COVID-19-esetekkel kapcsolatos adatok begyűjtésének módszere lehetetlenné teszi ezeknek az adatoknak az esetleges módosítását. Ezzel azoknak a politikusoknak a nyilatkozataira reagált, akik a koronavírusos esetekkel kapcsolatos számok meghamisításával vádolták a kormányt. „Az embereknek tudniuk kell, hogy nincs itt semmi megrendezve, nagyon veszélyes olyan forgatókönyvekkel játszani, amelyek szerint álmegbetegedéseket is lejelentenek ilyen vagy olyan érdekből” – fogalmazott Rafila. Hozzátette, mindegyik megye maga jelenti a napi új megbetegedések számát egy erre a célra létrehozott, a Különleges Távközlési Szolgálat által biztosított platformon. (Agerpres/Transindex)