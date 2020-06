Tegnap 15 órára tűzték ki a kézdivásárhelyi bíróságon a román állam által a pénzügyminisztériumon keresztül az ozsdolai Láros Közbitokosság ellen indított per nyolcadik tárgyalását, amely egy óra késéssel kezdődött és alig pár percet tartott. Mivel öt nappal a tárgyalás előtt, illetve tegnapig Alexandru Țifrea kijelölt szakértő nem csatolta a perirathoz a szakértői véleményezés hozzávetőleges összegét és annak elkészítési határidejét, Vasile Liviu Daniel ítélőbíró a következő tárgyalást szeptember 22-én 15 órára tűzte ki. Amúgy Székely János ügyvéd is egy hosszabb időt kért a következő tárgyalásig.

Tegnap a tárgyalóteremben Pál István közbirtokossági elnök és Lukács Attila, a közbirtokosság munkatársa, valamint Székely János védőügyvéd és a pénzügyminisztériumot képviselő jogtanácsos volt jelen, Percze László konzul pedig Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusáról megfigyelőként vett részt a tárgyaláson. Székely János a hét magánszemély és három intézmény nevében egy ellenvéleményezést nyújtott át a bírónak és a jogtanácsosnak.

A per tétje óriási, hiszen 2900 hektár erdőről van szó, amelyet 986 tagnak ítéltek vissza tizenhét évvel ezelőtt, és ha a bíróság az állam javára dönt, az további visszaállamosításokra teremthet rendkívül veszélyes precedenst. A román állam felperesként, az ozsdolai Láros Közbirtokosság, a megyei és helyi földosztó bizottság pedig alperesként szerepel a kézdivásárhelyi bíróságon zajló alapfokú perben. A bírói testület elfogadta, hogy az ozsdolai Kun Kocsárd-iskola, az ortodox egyházközség, a római katolikus plébánia, a Romsilva Állami Erdészet, illetve hét magánszemély – Jakab-Fancsali Kálmán, Lukács Attila, Borbáth Károly, Borbáth Zalán, Borbáth Henrik, Vitályos Tamás és Vitályos Márton – is csatlakozzék a perhez. Ősszel folytatódik az alapfokú tárgyalás, amely akár évekig is elhúzódhat, és fellebbezési lehetőség csak a megyei törvényszéken lesz.