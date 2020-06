Rókák a stadionban

Rókacsalád költözött be a sepsiszentgyörgyi stadionba: két nagyobb példány és két-három kölyök. Az állatokat esténként többen is látták – elég sokan járnak oda rendszeresen szaladni, edzeni –, és vannak, akik félnek tőlük.

Ha nem támadnak és nem gyanúsan szelídek, nem kell velük foglalkozni – véli Sikó-Barabási Sándor megyei főállatorvos, aki szerint két-három rókacsalád is lakik a megyeközpontban, és nemcsak nálunk, hanem a nyugati államok nagyobb városaiban is látni őket. Opportunista állatok, oda mennek, ahol élelmet találnak, és kóbor kutyát, macskát Sepsiszentgyörgy nagyjából minden ötödik lépcsőházában etetnek a lakók, tehát maradékokban nincs hiány. Veszettség már elég régóta nem fordult elő Háromszéken, ezért félni nem kell tőlük, sem riogatni, kergetni vagy éppen barátkozni, etetni, simogatni sem ajánlatos. A hatóságok megpróbálkozhatnak a befogatásukkal, ez esetben ki lehet vinni az erdőbe őket, s ott elengedni, de nem biztos, hogy besétálnak a ketrecbe (voltak már sikertelen kísérletek erre), ha pedig mégis kilakoltatják őket, nagy a valószínűsége annak, hogy más rókák költöznek be helyettük, mert az erdőben a sok kirándulótól, zajos motoros járműtől, favágótól nincs nyugalmuk a vadon élő állatoknak.

A településen élő állatok sorsáról a helyi önkormányzatnak kell döntenie – közölte a vadászok és sporthorgászok megyei egyesületének elnöke. László Béla elmondta: a polgármesteri hivatal kérheti, hogy befogják vagy kilőjék a városban kószáló vadakat, de a stadionnál lakó rókák miatt még nem keresték meg őket – jó néhány hamis riasztást azonban kaptak már a lakosság részéről.

Lakott településen lőni nem lehet – szögezte le Czimbalmos-Kozma Csaba városmenedzser –, de ez esetben nincs is erre szükség, a szépmezői kutyamenhely alkalmazottjai rendelkeznek a rókák befogásához szükséges eszközökkel és tapasztalattal, rájuk fogják ezt a feladatot bízni. Volt már ilyen esetük, amit sikeresen oldottak meg, a természetbe kivitt rókák azonban vagy visszajöttek, vagy mások foglalták el a helyüket – erősítette meg. Hozzátette: ha a stadionnál felbukkant állatok zavarják a sportolókat, el fogják költöztetni őket onnan.