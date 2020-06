Orvos nélkül marad Mikóújfalu és Málnás

Lapunk érdeklődésére Demeter Ferenc községvezető elmondta, a mikóújfalusi emberek és személyesen ő maga is csalódott, mert nagy reményeket fűztek Kovács doktorhoz, akivel az elmúlt tíz hónapban jól együtt tudtak működni, de emberileg megérti a döntését, mert valóban nem iratkoztak fel elegen a listájára ahhoz, hogy fenn tudja tartani az önálló rendelőt.

Laboráns végzettségű, asszisztensként dolgozó feleségével együtt távoznak Mikóújfaluból, pedig korábban házat szerettek volna vásárolni, arra készültek, hogy itt maradnak – mondotta Mikóújfalu polgármestere. Úgy érzi, a lakosság aggódik, mert már korábban megtapasztalták, hogy milyen, amikor nincs a közelben egy orvos, Kovács doktor előtt egy évig volt üres a rendelőjük.

A málnásiak is hasonló helyzetbe kerülnek július 1-jétől. Elsősorban az időseket érinti az orvos távozása, mivel a fiatalok közül többen már néhány éve más helységben kerestek maguknak családorvost – tájékoztatott Szotyori Angéla polgármester. A málnásfürdőiekkel együtt korábban két és fél évig voltak orvos nélkül, majd tavaly szeptembertől dr. Kovács Attila hetente kétszer rendelt Málnáson. Az önkormányzat vizet vezettetett be a rendelőbe, elkészítették a központi fűtést, de a jobb körülményekkel sem lehet helyben marasztalni az orvost, ha nincs elegendő páciense – mondta a községvezető, aki azért is bánkódik, mert zalánpatakiakat is odacsalogatott Kovács doktorhoz, és most ők is hoppon maradnak.

A két községvezető azt a megoldást is elfogadná, ha egy máshol rendelő családorvos munkapontot nyitna Mikóújfalu és Málnás lakóinak ellátása céljából. Erre a törvényes lehetőség megvan, de senkit nem lehet kényszeríteni, aki vállalja, ő maga dönt erről és jelentkezik – közölte lapunk érdeklődésére Dragoș Tatu. A megyei egészségbiztosítási pénztár elnöke elmondta, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően dr. Kovács Attila hat hónapig adott összegű támogatást kapott a praxisa indításához, utána ellenben a feliratkozott páciensek száma alapján és az elvégzett egészségügyi szolgáltatások szerint kapta a javadalmazást, ami hétszázötven páciens esetében alsó kategóriájú bevételt jelent a rendelő számára.

Az egészségbiztosítási pénztár vezetőjétől megtudtuk, említett községeken kívül július 1-jétől Hidvégről is elmegy a családorvos, aki egy nyugdíjba vonuló kollégája sepsiszentgyörgyi rendelőjét veszi át, de nincs családorvos egy ideje Dálnokon, Maksán, Kézdialmáson és Kézdiszentkereszten sem.