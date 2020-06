A polgárok jobb adófizetők, mint a cégek

A sepsiszentgyörgyi lakosok bő kétharmada az egész évre szóló ingatlanadóját és bő fele a gépjármű utáni adóját is befizette június 8-ig, a jogi személyek azonban jócskán lemaradtak, alig egyharmaduk tett eleget e kötelezettségeinek.

De még senki sem késett el: a koronavírus-járvány miatt június 30-ig meghosszabbították az adófizetési határidőt, és vele azt a 9 százalékos kedvezményt is, amely az egész évi adó egyszeri befizetésével jár. Ugyancsak eddig lehet benyújtani a nem lakás rendeltetésű épületek felértékeléseit, illetve értékbecsléseit is.

A városháza közleménye szerint június 8-ig a természetes személyek 69,08 százaléka fizette ki a tulajdonában levő épületek utáni adót 2020-ra, a magánterületek után 69,38 százalékuk, a járművekre pedig 54,81 százalékuk. A cégek esetében majdnem fordított az arány: az épületek után 36,54, a területek után 34,02, a járművek után pedig 39,03 százalékban folyt be az adó a helyi önkormányzathoz.

A többség még mindig személyesen, a közpénzügyi igazgatóságnál törleszt, amely a járvány idején is folyamatosan működött, habár csökkentett személyzettel s a kötelező biztonsági intézkedések betartásával (távolságtartás, hőmérőzés, fertőtlenítés). Ezalatt az intézmény próbálta telefonos és online ügyintézésre biztatni az ügyfeleit, és nőtt is a www.ghiseul.ro forgalma: június 10-ig 1591 befizetés történt elektronikus úton (ebben nem csupán a helyi adók és illetékek szerepelnek, hanem a különböző bírságok is), összesen 553 568,78 lej értékben.