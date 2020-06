Enyhítenek Moszkvában

A múzeumok és a kiállítások egyelőre csak előzetes online jegyvásárlás és időpontfoglalás alapján látogathatók. Megnyitottak a könyvtárak, a kölcsönzők, az ingatlanközvető, reklám-, tanácsadói és egyéb szolgáltatói irodák is. A fogorvosok is újrakezdhetik a nem sürgős esetek kezelését. Látogathatóvá váltak a sportrendezvények is, egyelőre a lelátók befogadóképességének tíz százalékáig.