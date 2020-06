Telekkönyvi hivatal

Újraindult az ügyfélfogadás a megyei kataszteri és telekkönyvi hivatalnál – tájékoztatott az intézmény. Azok az ügyfelek – magán- és jogi személyek –, akiknek felhasználónévvel és jelszóval hozzáférésük van az országos kataszteri adatbázishoz, továbbra is élhetnek az online ügyintézés lehetőségével. Kéréseket hétfőtől csütörtökig 8.30–14, pénteken 8.30–13 óráig fogadnak, az igényelt dokumentumokat hétfőtől csütörtökig 11–16, pénteken 9.30–13.30 óráig lehet átvenni. Szükség esetén a megyei kataszteri hivatal vezetőségéhez is fordulhatnak az érdeklődők. A különféle beadványokat továbbra is e-mailben vagy postai úton fogadják. Cím: 520008 – Sepsiszentgyörgy, 1918. december 1. út 3. szám; telefon: 0267 314 578, 0267 312 288; e-mail: cv@ancpi.ro, honlap: www.ancpi.ro; tájékoztató jellegű, online telekkönyvi kivonatok: ePay.ancpi.ro. (dvk)

Röviden

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. június 19-én, pénteken 9–15 óráig felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Kézdivásárhelyen a Molnár Józsiás, Szabó Jenő, Béke és Vasút utcában.

ÚJRA LÁTOGATHATÓ a kezelőközpont és a fitneszterem Sugásfürdőn. A kezelőközpont naponta 11–21, a fitneszterem 11–19 óráig tart nyitva. Előzetes bejelentkezés szükséges a 0731 085 476-os telefonon. A koronavírussal kapcsolatos egészségügyi előírások betartása kötelező.

A BOD PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR ma és pénteken 9–17, szombaton 9–13 óráig tart nyitva. A fiókkönyvtár a korábbi nyitvatartási rend szerint látogatható. Az olvasók ide az előszobában történő lázmérés után, maszkban léphetnek be. A polcokról egyelőre csak a könyvtáros vehet le könyvet. Telefon: 0267 312 133. E-mail: kolcsonzo@kmkt.ro, copii@kmkt.ro. Katalógus: online.kmkt.ro.

ÜGYINTÉZÉS. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének négy városi irodájában újraindult az ügyfélszolgálat és a magyar állampolgársági ügyintézés. Hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig várják az érdeklődőket az RMDSZ sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), illetve baróti irodájában (Szabadság utca 19-es th., 4B lh., telefon: 0742 174 168). E-mail: haromszek@rmdsz.ro. Telefon: 0267 352 552. Honlap: haromszekirmdsz.ro. * Az EMNT kézdivásárhelyi irodájának nyit­vatartási rendje: hétfőtől péntekig 9–15 óráig. Telefon: 0267 360 087, 0786 193 581. Az iroda munkatársai arra kérik az ügyfeleket, hogy tartsák be az iroda ajtajára kifüggesztett szabályzatot.

A SZÉKELY NEMZETI TANÁCS sepsiszentgyörgyi székházában (Konsza Samu utca 21. szám) munkanapokon 9–13 óráig autóra szerelhető kis székely zászlót is lehet kapni a nagy méretű zászlók, lehúzósok, illetve történelmi könyvek mellett.

HASZNOS TELEFONSZÁM. A sepsiszentgyörgyi közös temetővel kapcsolatos észrevételek jelezhetők hétköznapokon 8–16 óráig a 0733 937 831-es telefonszámon.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. folytatja lomtalanítási akció­ját, gyűjti a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat. Ennek részeként zajlik az üvegszüret is: 5 kg palackért, befőttesüvegért 0,5 liter sört adnak a gyűjtőknek. (A sík­üveget lomként szállítják el!) Ma Vargyason, pénteken Bardocon és Erdőfülében zajlik a lomtalanítás.

NYÍLT NAPOK A CSEKEFALVI LEVENDULÁSBAN. Június 20. és július 5. között várnak mindenkit hétköznap 15–20, hétvégén 10–20 óráig a csekefalvi levendulásban. Belépti díj: 5 lej. Telefon: 0724 071 268.

Színház

SZABADTÉRI SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház a múzeumkertben június 20-án 20.30-tól (esőnap: június 21-én 20.30-tól) Pintér Béla A sütemények királynője című előadását játssza. Rendező: Pálffy Tibor.

Bábszínház

A CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ A buták versenye című szabadtéri előadását 6 év fölötti nézőinek játssza ma 11 órától, szombaton 11 órától és vasárnap 18 órától Sepsiszentgyörgyön az ’56-os parkban (a Kónya Ádám Művelődési Ház és a Plugor Sándor Művészeti Líceum közös gondozásában lévő terület). Jegyváltással, helyszínnel és előadásokkal kapcsolatos információt a 0755 335 400-as telefonszámon Csüdöm Eszternél kaphatnak az érdeklődők.

Zene

A ZABOLAI MIKES-BIRTOK KERTJÉBEN ma 19 órától rendhagyó szabadtéri koncertet tart Radu Croitoru kisjenői csellóművész. A belépés ingyenes, felajánlásokat szívesen elfogadnak. Vinni kell: plédet/ülőalkalmatosságot, szájmaszkot (viselete kötelező). A két méter távolságot be kell tartani a nem a csoportjukhoz tartozó emberektől. Eső esetén a koncertet beltérben tartják, a helyek száma korlátozott.

Tánc

JEGYEK. Jegyet lehet váltani a sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncegyüttes Rézhúron című szabadtéri előadására, amely a Székely Nemzeti Múzeum kertjében június 22-én, hétfőn 18 és 20 órától tekinthető meg. A központi jegyiroda nyitvatartási rendje: hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig. A teljes árú jegy 20 lej, a kedvezményes jegy 10 lej (utóbbit csak a központi jegyirodában lehet váltani).

Színes fotóalbum Márton Áronról

Megjelent Váradi Péter Pál–Lőwey Lilla Erdély sorozatában az Emberkatedrális – Márton Áron és bölcsőhelye – Csíkszentdomokos hitvallója című album. A hátsó borítón Kozma László Katedrális című verse olvasható. Az album ára 80 lej vagy 5500 forint. Iratkozni és megrendelni Sepsiszentgyörgyön a református vártemplomnál Bucsi Zsolt lelkésznél és a Háromszék szerkesztőségében Józsa Zsuzsannánál lehet.

Turisztikai szavazás

A legrégebbi, a nagyközönségnek szóló magyarországi utazási magazin, a 22 éves Az Utazó magazin a turizmus újraindulása kapcsán meghirdeti hagyományos turisztikai szavazását, amelynek részeként az elmúlt esztendő legjobb turisztikai szolgáltatóit díjazza. Az idei szavazás különlegessége, hogy a nemzeti összetartozás éve szellemében nem egyetlen díjat adnak át a legjobb határon túli magyar szálláshelynek, illetve étteremnek, hanem Erdély, Felvidék, Horvátország, Kárpátalja, Muravidék és a Vajdaság legjobb szolgáltatóinak teljesítményét is külön-külön is díjazzák. Június 30-ig várják a leadott szavazatokat az utazo.hu/szavazzunk-a-legjobb-turisztikai-szolgaltatokra honlapon.

Hitvilág

EVANGÉLIKUS SZABADTÉRI ISTENTISZTELET lesz vasárnap 11 órától Sepsiszentgyörgyön a Dohány utca 6. szám alatti diakóniai ház udvarán.

UNITÁRIUS SZABADTÉRI ISTENTISZTELET. Vasárnap 11 órakor szabadtéri istentiszteletet tartanak a Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközségben. Amennyiben az időjárás megengedi, a templom udvarán imádkoznak együtt. Kérik a híveket, hogy a higiéniai szabályokat betartva vegyenek részt az istentiszteleten. Ha esik az eső, kérik, otthon maradva, az eddigi világhálós módszerrel legyenek együtt, beltéri istentisztelet megtartására még nincs mód.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Richter (telefon: 0267 351 025, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961) gyógyszertár teljesít szolgálatot.