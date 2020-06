A sepsiszentgyörgyi központi zöldségpiac talán ilyenkor a leggazdagabb és legszínesebb. Ebben az időszakban váltanak a kora nyári ropogósak és a később érő zöldségek, gyümölcsök, de a kínálat nem merül ki ezzel, egyfajta közösségi hangulat is jellemző a naponta tapasztalható nyüzsgésre. Idén külön színfolt a sepsikőröspataki Írisz Farm asztala, ahol biotermékek mellett abból is ízelítőt kaphat a vásárló, hogy milyen azoknak a fogyatékkal élő fiataloknak az élete, akik ebben a munkában részt vesznek.

Nagy Kinga a sepsiszentgyörgyi Írisz Ház egyik első nemzedékes foglalkoztatottja, aki végigjárta a fogyatékkal élő fiatalok fejlesztőközpontjának szinte minden műhelyét, jelenleg a sepsikőröspataki farmon tevékenykedik, és azt is vállalta, hogy árul a sepsiszentgyörgyi piacon berendezett Írisz-asztalnál. Nem sokat beszél a vásárlókkal, inkább háttérmunkát végez, Gász Judit csoportvezetőnek segít. Lapunknak azt mondta, szereti ezt a munkát, jól érzi magát e tevékenység közben, és nagyon értékeli, hogy amikor a farmon van, kint lehet a szabad levegőn. A piacon lesi, hogy mikor érkezik vásárló, kéz alá adja a köteg spenótot, de nem ő méri meg, majd visszavonul és várja, mikor lesz újból szükség rá. Szerdán és pénteken délelőtt árulnak – a húsos pultok közelében –, jelenlegi kínálatukban retek, zöldhagyma, spenót, saláta, bontatlan friss zölborsó, bodzaszörp, üvegben eltett csípős paprika szerepel, pénteken már lekvárokat is kínálnak, hamarosan a paradicsom és a paprika is megjelenik az asztalukon, de majd jön a málna, ribizli is.

A Háromszék megkeresésére Makkai Péter, a sepsiszentgyörgyi Írisz Ház lelkész igazgatója elmondta, a sepsikőröspataki farmon nem intenzív növénytermesztéssel foglalkoznak, hanem háztáji környezetet kívánnak teremteni a fogyatékkal élő fiatalok számára, ahol különféle zöldségek, gyümölcsök és állatok vannak jelen, ahol sajtot lehet rendelni a megfogadott juhásztól, a szárnyasok, gidák, bárányok vágása akkor történik, amikor a háziasszonyok kérik. Életre nevelés, munkaterápia, biotermékek népszerűsítése és bevételi forrás előteremtése – bár ezt ezúttal nem hangsúlyozza Makkai Péter, de a farm létesítése óta ez a céljuk. Szerdán és pénteken 9–14 óra között kereshetőek meg a sepsiszentgyörgyi központi piacon, rendeléseket a 0753 601 419-es telefonszámon és az Írisz Ház/Farm Facebook-oldalán fogadnak.