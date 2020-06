Korábban a kovásznai szívkórház udvarára is bejárt kukázni a medve

Vajnafalván és a szakszervezeti szálloda környékén észlelték a medvéket – mondta el Kis Attila, a vadászegyesület vezetője. Folyamatosan lesben állnak, de a sok eső, az erdőszéleken felnőtt, a vadaknak fedezéket biztosító növényzet miatt eddig a város szélén nem kerülhetett sor lövésre, lakott területen pedig tilos a fegyver használata – magyarázta a helyzetet Kis, hozzátéve, kilövési engedélyük még egy hétig érvényes. Azt is elmondta, egyik délután öt óra tájt tört be gazdaságba a medve, de mielőtt a vadászok a helyszínre érkeztek volna, a helybéliek elzavarták a vadat.

Nem csak Kovásznán, Orbaiszék más településein is támadnak a medvék. Lassan tarthatatlan a helyzet Nagyborosnyón, Feldobolyban, de Papolcon is újból támad az a kétbocsos medve, melyet korábban már ki akartak lőni, de mintha megérezte volna a veszélyt, egy időre eltűnt. Felső-Háromszéken Esztelnek, Kővár a medvék célpontja – számolt be a fővadász.

Nagyborosnyón és a hozzá tartozó Feldobolyban szinte naponta támad a medve – mondta el Kanyó Antal alpolgármester. Liba, kacsa, nyúl, bárány volt eddig az áldozat, de a mezei növénykultúrákban is egyre gyakrabban látnak medvét. Ő maga nemrég egy búzatáblában találta szembe magát vele – mondta a községvezető. Tarthatatlan a helyzet, hogy nem lehet a zöldeket meggyőzni a medvepopuláció túlszaporodásának tényéről – fűzte hozzá Kanyó.

Barátoson a korábbi években nem volt medvejárás, idén tavasszal azonban tyúkot, nyulat, sőt, sertést is megölt egy három bocsával járó medve (amit később Papolcon lőttek meg – szerk. megj.) – tudtuk meg Tánczos Szabolcs polgármestertől. Időben összehívták a kárfelmérő bizottságot, összeállították, továbbították az iratcsomót, de semmi nem történt, pedig azóta közel két hónap telt el. Most sem szűkölködnek medvékben a barátosiak, minden dűlőben lehet látni azokat. Mégis, a legtöbb kárt a vaddisznók okozzák. Van olyan háromhektáros parcella, ahol háromszor kellett újravetni a vaddisznók által tönkretett kukoricást – ismertette az egyik kirívó esetet az elöljáró.