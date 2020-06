A napokban jártunk ismét terepszemlén a minorita rendháznál, ahol látványosan halad a munka, a Conico cég szakemberei az épület minden szintjén dolgoznak. Az udvarra megérkezett az első adag fecskefarkú cserép, amivel az egész épületet befedik, a földszinten és az emeleten már pár ablakot a régi mintájára készített ablakkal cseréltek ki, a többi ablak a héten érkezik meg. A padlófűtés is készül, a szakemberek minden teremben a boltívekkel is végeztek. Most már be lehet menni a rendház egyik legszebb termének tartott egykori ebédlőbe is, ahol majdnem teljesen be volt szakadva a mennyezet. Most már ez a terem is sejteti, hogy mennyire gyönyörű lesz, amikor elkészül. A folyosókon és a termek nagy részében eltűntek a szegények építkezési technikájára utaló, vegyes rakású kő- és téglafalak, csak azok a stukkók maradtak meg mintaként, amelyek alapján a belső díszítőelemeket eredeti állapotukban állítják majd vissza.

Domokos Kinga lapunknak elmondta: befejeződött az épület szerkezeti megerősítése és a belső vakolatokkal is a végére értek, befejezéshez közeledik a padlófűtés beszerelése is az emeleti részen. Következik az épület külső vakolása és a díszek visszaállítása, mielőtt lepucolták a régi vakolatot. A tetőszerkezet felújítása is folyamatban, a régi kéményeket lebontották és újrafalazzák, azoknak a padlófűtés mellett nem lesz szerepük, de műemlék épületről lévén szó, eredeti állapotukban állítják vissza. A belső udvaron elkészültek a járdák alapjával és a belső falakat is előkészítették a vakolásra. A külső térrendezés lesz az utolsó tennivaló. Mivel a munkálatok jó ütemben haladnak, Domokos Kinga szerint már jövőre elkészülnek a teljes felújítással.