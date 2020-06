A képviselőház után a szenátus is megszavazta azt a törvénymódosítást, amelynek értelmében minden tanintézményben tilos a genderelmélet oktatása. Az indítvány a 2011-es oktatási törvényt módosítja, és megtiltja az iskolákban és minden egyes oktatási intézményben, beleértve az iskolán kívüli tevékenységeket is, hogy a diákoknak a genderelméletet tanítsák vagy szexuális nevelésben részesüljenek.

Az indítványt a Traian Băsescu volt államelnök által védnökölt jobbközép Népi Mozgalom Párt egyik honatyája, Vasile Cristian Lungu Kolozs megyei képviselő terjesztette be, aki ortodox teológiát végzett Zilahon, és az Egyesült Államokban is tanult pszichológiát. A kezdeményező kifejtette, a genderelmélet azt népszerűsíti, hogy egy gyermek megválaszthatja a saját nemét, amely akár eltérő lehet a biológiai nemétől. A jogszabályt a jobbközép párt mellett a szenátusban többséggel rendelkező balközép Szociáldemokrata Párt is támogatta, a kormányzó, szintén jobbközép Nemzeti Liberális Párt pedig tartózkodott. Egyes román sajtóorgánumok szerint a törvényhozó testület azáltal, hogy az egyetemeknek is megtiltotta a genderelmélet oktatását, megsértette az egyetemi autonómiát.

A Babeș–Bolyai Tudományegyetem közleménye szerint az intézmény a közel 50 ezer tagot számláló létszámával Románia egyik legfontosabb tudományos közössége, éppen ezért fontosnak érzik hangsúlyozni a közös értékeket, és felhívnak a különbségek tiszteletben tartására. Szerintük az elfogadott törvénnyel az a legfőbb probléma, hogy a megfogalmazása homályos, és a jelenlegi egyetemi programok, kutatások, tanfolyamok és szakirányok megkérdőjelezése mellett fennáll az esélye annak is, hogy egy tudományos elmélet betiltására törekszik.

A Bukaresti Tudományegyetem is elutasít minden olyan törekvést, amely az egyetemi autonómia ellen irányul, és arra kért valamennyi felelős döntéshozót, hogy védelmezze ezt a harminc évvel ezelőtt elnyert értéket. Hangsúlyozták, hogy a tudományos igazságot nem lehet törvény által kinyilvánítani, hanem csak a tudományos élet szakembereinek véleménye alapján lehet megállapítani.