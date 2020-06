Illetve állítana, de a mellszobor alatti felirat szerint Ferenc pápa 2019-ben nem Romániába, hanem Dákoromániába látogatott (PAPA FRANCISCVS IN DACOROMANIA XXXI-MAI – II-IVNII MMXIX). A szoborállítást az államelnöki hivatal, a kormány, a főváros polgármesteri hivatala és a Vatikán közösen kezdeményezte. (Transindex)

BÍRSÁG MAGYARELLENES SKANDÁLÁS MIATT. Ötezer lejes bírságot rótt ki az Országos Diszkriminációellenes Tanács a Román Labdarúgó-szövetségre a szurkolók tavaly szeptember 5-i, Románia–Norvégia mérkőzés közbeni magyarellenes skandálása miatt. A tegnapi döntés értelmében a szurkolók skandálásai diszkriminációnak minősülnek és sértik a méltósághoz való jogot. A határozatot egyöntetűen megszavazta a testület. (Agerpres)

AZ ORTODOX KATEDRÁLIS ÁTNEVEZÉSÉÉRT IS BÜNTETTEK. A diszkriminációellenes tanács 10 ezer lejre bírságolta a Google Románia vállalatot, amiért elektronikus térképalkalmazásában az új bukaresti ortodox székesegyházat, a Nemzet Megváltása Katedrálist átnevezték a Nemzet Butítása Katedrálisnak. A Google térképén az adott helyen megjelenő címke az ortodox egyház éles tiltakozását váltotta ki. A parlament alárendeltségébe tartozó diszkriminációellenes tanács hivatalból indított eljárást, és megállapította, hogy a Google Románia semmit nem tett a megelőzés érdekében, és nem is értesítette az anyavállalatot az ellenük folyó eljárásról. A vállalat illetékesei azt mondták, hogy nem ők a hibásak a címke megjelenéséért, hanem az írországi anyavállalat. A bírságról döntő testületi tagok szerint az eset diszkriminációnak minősül, hiszen egy csoportot megaláztak. A vitát kiváltó címke májusban jelent meg, de a média emlékeztetett, hogy nem először keresztelték át a székesegyházat a Google-térképen, korábban a „pátriárka büszkesége katedrálisnak” és a „korruptak katedrálisának” is elnevezték. (MTI)