Lezárták a kézdivásárhelyi bíróságot a koronavírus miatt /FRISSÍTVE: Egy bírósági írnok tesztje lett pozitív/

A kézdivásárhelyi bíróságon is megjelent a koronavírus, a csütörtöki tárgyalásokat elnapolták, az épületet pedig lezárták és elkezdődött a fertőtlenítés. A szolgálatos rendőr senkit nem engedett be a bíróság épületébe.

A hírzárlat miatt nem sikerült megtudni, mi történt tulajdonképpen, hány fertőzöttet azonosítottak, csak az intézmény bejáratánál lévő tájékoztató irat utal a vírusra. Az igazságszolgáltatás honlapján közzétett két mondatból sem derült ki semmi. Később megbízható forrásokból megtudtuk, hogy az egyik bírósági írnoknak lett pozitív a koronavírustesztje.

A napokban azt is megtudtuk, hogy a kézdivásárhelyi kórház sebészeti osztályának három orvosa közül kettő esetében egymás után elvégezett két PCR-tesztje negatívnak bizonyult, ezért mindkét orvost hazaengedták a brassói, illetve a sepsiszentgyörgyi kórházból. A harmadik orvost továbbra is a székelyudvarhelyi kórházban kezelik. A kór kimutatása után a kézdivásárhelyi kórházban többször is elvégezeték a tesztelést, de nem nőtt a koronavírus-fertőzőttek száma, jelenleg egy orvost és öt assszisztenst kezelnek.

Értesülésünk szerint a Zarah Moden 85 alkalmazottjánál holnap, pénteken kerül sor a tesztelésre.