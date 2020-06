Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, a megjelenés dátumával/dátumaival együtt, és kattintson az ott megadott linkre. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellenőrizze, majd a Megrendelem gombra kattintva (a webáruházakhoz hasonló módon) bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

* Az apróhirdetési, illetve reklámirodánk jövő héttől a megszokott program szerint tart nyitva: hétfőtől csütörtökig naponta 9–16, pénteken 9–14 óráig. 16, illetve 14 (pénteken) óra után, kérjük, használja a honlapunkon (www.3szek.ro) elérhető online apróhirdetési szolgáltatásunkat. Délután a szerkesztőségben személyesen 16 és 17 óra között kizárólag gyászjelentőt fogadunk el. Háromszék

Színház

SZABADTÉRI SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház a múzeumkertben június 20-án, szombaton 20.30 órától (esőnap: június 21-én 20.30-tól) Pintér Béla A sütemények királynője című darabját játssza. Rendező: Pálffy Tibor.

Bábszínház

A CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ A buták versenye című szabadtéri előadását 6 év fölötti nézőinek játssza szombaton 11 órától és vasárnap 18 órától Sepsiszentgyörgyön az ’56-os parkban (a Kónya Ádám Művelődési Ház és a Plugor Sándor Művészeti Líceum közös gondozásában lévő terület). Jegyváltással, helyszínnel és előadásokkal kapcsolatos információt a 0755 335 400-as telefonszámon Csüdöm Eszternél lehet igényelni.

Tánc

még kaphatók JEGYEK a sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncegyüttes Rézhúron című szabadtéri előadására, amely a Székely Nemzeti Múzeum kertjében június 22-én, hétfőn 18 és 20 órától tekinthető meg. A központi jegyiroda nyitvatartási rendje: hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig. A teljes árú jegy 20 lej, a kedvezményes jegy 10 lej (utóbbit csak a központi jegyirodában lehet váltani).

Kiállítás

A Balassi Intézet MKK szervezésében ma 16 órától a sepsiszentgyörgyi Erzsébet park Zenepavilonjában megtartják a Kürtös-történeti tárlat dióhéjban című kiállítást, amelyet megnyit Grüman Róbert, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke és Szebeni Zsuzsanna, a Balassi Intézet MKK vezetője. Közreműködik a rétyi Ifjúsági Fúvós Egyesület rézfúvós kvintettje.

Képernyő

BRASSAÏ MAGYAR ADÁS. Az Erdély TV-ben ma 14.30-tól, az RTT-n vasárnap 9, hétfőn 8 és kedden 22 órától: Lapszemle. Események-rendezvények. Dancs Annamari: Felkap a szél. In memoriam dr. Binder Pál (1935–1995). Történelmi elő­adások (1999).

Hitvilág

ISMÉT A TEMPLOMBAN. A Hivatalos Közlönyben megjelent rendelkezések értelmében június 21-ével kezdődően ismét tarthatóak istentiszteletek a templomokban. A rendelkezések figyelembevételével a sepsiszentgyörgyi református egyházközségek a következőképpen tartják istentiszteleteiket: a vártemplomi gyülekezet 10 órától szabadtéren, a szemerjai, belvárosi és Gyöngyvirág utcai gyülekezetek 11 órától a templomaikban. Fontosabb rendelkezések: a templomokban minden személy számára 4 négyzetmétert kell biztosítani, a hívek között be kell tartani a 2 méteres távolságot; belépés előtt kötelező a kézfertőtlenítés; kötelező az orrot is eltakaró maszk viselése; a templomok bejáratánál az egyház képviselői megfigyeléssel kiszűrik azokat a híveket, akiknél légúti bántalmat észlelnek (köhögés, tüsszögés, orrfolyás), és csak a tünetmentes személyeket engedik be. A templomudvaron lezajló egyházi szertartásokon a híveknek be kell tartaniuk az 1,5 méteres biztonsági távolságot.

JÉZUS SZENT SZÍVE. Ma, Jézus Szent Szívének ünnepén Sepsiszentgyörgyön a Krisztus Király-plébánián a szentmisék 7.30 és 18 órakor kezdődnek a szokásos előírások szerint; Gidófalván 13 órától tartják az 1903-ban épült római katolikus, Jézus Szent Szíve tiszteletére szentelt kápolna búcsúját.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET lesz vasárnap 11 órától Sepsiszentgyörgyön az evangélikus templomban.

UNITÁRIUS ISTENTISZTELET. Vasárnap 11 órától a templomban tartanak istentiszteletet a Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközségben.

Ingyenes kivizsgálás

A Kovászna Megyei Krónikus Reumás Betegek Egyesülete ingyenes kivizsgálást szervez a posztmenopauzális csontritkulás diagnosztizálására. A kivizsgálás június 22–30. között naponta 8–12 óráig tart az egyesület Sepsiszentgyörgy, Hajnal utca 2. szám alatti székhelyén. Mivel a helyek száma korlátozott, előjegyzés kötelező a 0267 313 078-as vagy a

0771 708 173-as telefonszámon.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától naponta 20–8 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Catena (telefon: 0267 318 355, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), szombaton és vasárnap 8–12 és 16–20 óráig az 1918. december 1. úti Salvia (0267 313 112); Kézdivásárhelyen hétvégén a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961), hétfőtől a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 935 431), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 310 110); Baróton szombaton 9–13 óráig a Szabadság utcai Mária (0729 935 431) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben naponta 9–12 óráig (telefon: 0267 708 465), a törvényszékkel szembeni Stomatomed – dr. Mester-Nagy-rendelőben (telefon: 0745 791 109) szombaton 11–13 óráig vállalnak sürgősségi ellátást.

Röviden

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. ma 9–15 óráig felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Kézdivásárhelyen a Molnár Józsiás, Szabó Jenő, Béke és Vasút utcában.

FORGALOMKORLÁTOZÁS. Szombaton 9–17 óráig lezárják a Sugásfürdőre vezető utat az Auto Crono Club által szervezett verseny miatt. Az útzárat ideiglenesen feloldják 11–11.30, 13–13.30 és 15–15.30 óráig.

NYÍLT NAPOK A CSEKEFALVI LEVENDULÁSBAN. Június 20. és július 5. között várnak mindenkit hétköznap 15–20, hétvégén 10–20 óráig a csekefalvi levendulásban. Belépti díj: 5 lej. Telefon: 0724 071 268.

ÚJRA LÁTOGATHATÓ a kezelőközpont és a fitneszterem Sugásfürdőn. A kezelőközpont naponta 11–21, a fitneszterem 11– 19 óráig tart nyitva. Előzetes bejelentkezés szükséges a 0731 085 476-os telefonon. A koronavírussal kapcsolatos egészségügyi előírások betartása kötelező.

A BOD PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR ma 9–17, szombaton 9–13 óráig tart nyitva. A fiókkönyvtár a korábbi nyitvatartási rend szerint látogatható. Az olvasók ide az előszobában történő lázmérés után, maszkban léphetnek be. A polcokról egyelőre csak a könyvtáros vehet le könyvet. Telefon: 0267 312 133. E-mail: kolcsonzo@kmkt.ro, copii@kmkt.ro. Katalógus: online.kmkt.ro.

ÜGYINTÉZÉS. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezete négy városi irodájában újraindult az ügyfélszolgálat és a magyar állampolgársági ügyintézés. Hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig várják az érdeklődőket az RMDSZ sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), illetve baróti irodájában (Szabadság utca 19-es th., 4B lh., telefon: 0742 174 168). E-mail: haromszek@rmdsz.ro. Telefon: 0267 352 552. Honlap: haromszekirmdsz.ro. * Az EMNT kézdivásárhelyi irodájának nyitvatartási programja: hétfőtől péntekig 9–15 óráig. Telefon: 0267 360 087, 0786 193 581. Az iroda munkatársai arra kérik az ügyfeleket, hogy tartsák be az iroda ajtajára kifüggesztett szabályzatot.

HASZNOS TELEFONSZÁM. A sepsiszentgyörgyi közös temetővel kapcsolatos észrevételek jelezhetők hétköznapokon 8–16 óráig a 0733 937 831-es telefonszámon.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. folytatja lomtalanítási akcióját, gyűjti a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat. Ennek részeként zajlik az üvegszüret is: 5 kg palackért, befőttesüve­gért 0,5 liter sört adnak a gyűjtőknek. (A síküveget lomként szállítják el!) Ma Bardocon és Erdőfülében zajlik a lomtalanítás. A jövő heti program: hétfőn Székelyszáldoboson és Olaszteleken; kedden Nagybaconban; szerdán Magyarhermányban és Kisbaconban; csütörtökön Szárazajtán és Uzonkafürdőn; pénteken Bélmezőn, Márkoson, Dobollón és Dobollópatakon.

FOGADÓÓRA. A Volt Politikai Foglyok Kovászna Megyei Szövetsége újra fogadja tagjait minden pénteken 10–12 óráig, a délutáni ügyfélfogadást megszüntették. A kézdivásárhelyiek és környékbeliek a nyugdíjasklubban keressék a megbízottat. Kérik betartani az érvényes egészségügyi előírásokat.