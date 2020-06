A helyszínen megjelentek az 5. kerülethez tartozó szemeteskocsik, melyek egy percre sem hagyták abba a dudálást, ismét ellehetetlenítve az értelmes kommunikációt. Az SZDP-s vezetésű kerület egyik helyi járőrautója is jelen volt, de nem avatkozott közbe, sőt, még a rendőr figyelmeztette a politikust, hogy mutasson némi jó modort. A tehergépkocsikon a #DF és a #Fapte (Tettek) felirat volt olvasható, csak hogy legyen egyértelmű, hogy Daniel Florea 5. kerületi polgármester áll az egész mögött. A gépkocsik nem kímélték az újságírókat sem: az egyik útmosó jármű fertőtlenítőszeres vízzel spriccelte nyakon a sajtó munkatársait. Nicușor Dan azt mondta, feljelentést tesz mind a köztisztasági vállalat, mind a helyi rendőrség, mind a polgármester ellen. (Főtér)

A KATONÁK NYUGDÍJA NEM KÜLÖNNYUGDÍJ – szögezte le tegnap Nicolae Ciucă védelmi miniszter. Facebook-bejegyzésében a tárcavezető hangsúlyozza: más közalkalmazottaktól eltérően a katonáknak tartalékállományba helyezésük után sem szűnnek meg az országgal szembeni kötelezettségeik. Szerinte az állami alkalmazottak közül a katonáknak van „szinte a legkisebb fizetésük”, bár állandó készenlétben állnak, csaknem egész életüket családjuktól távol töltik, háborúkban vesznek részt, és korlátozzák őket alkotmányos jogaik gyakorlásában is, hiszen nem lehet második munkahelyük, nem indíthatnak saját vállalkozást, nem tömörülhetnek szakszervezetekben, nem sztrájkolhatnak, és a szabad mozgáshoz való jogukat is korlátozzák, mert csak jóváhagyással hagyhatják el az országot. „A katonák tudatában vannak annak is, hogy milyen nehéz helyzetet idézett elő a világjárvány, de bíznak benne, hogy az ország tiszteli őket a meghozott áldozatokért. Ezek után felteszem a kérdést: ha nyugdíjazáskor egyenlőeknek kell lennünk, miért nem kezelnek egyenlően bennünket munkaéveink során is?” – fogalmaz Ciucă. (Agerpres)

TEMESVÁRON ÉS IAȘI-BAN JÓ GYÓGYSZERT HASZNÁLTAK. Egy brit kutatás bebizonyította, hogy egy olcsó és világszerte gyakran alkalmazott gyulladáscsökkentő, a Dexametazon nevű szteroid nagyban csökkenti a súlyos állapotban lévő korona-fertőzöttek elhalálozási arányát, a kutatási eredményt pedig az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kedden „tudományos áttörésként” értékelte. Mint kiderült, a szert – amely többek között az influenza- és a kanyaróvírusok elleni kezelésben is hatékony – Temesváron és Iași-ban is a járvány kezdete óta sikerrel alkalmazzák a COVID-19-ben szenvedő betegeknél az egészségügyi minisztérium által jóváhagyott (egyik) terápia részeként. Mivel a koronavírusra még nincs elfogadott gyógymód, minden ország többféle kezeléssel kísérletezik. Carmen Dorobăț, a iași-i, illetve Virgil Musta, a temesvári járványkórház főorvosa is arról számolt be, hogy a gyógyszer kis mennyiségben nagyon is hatásos a súlyos légzési gondokkal küzdő koronás betegek esetében. Musta azonban hozzátette: tapasztalata szerint nem minden betegnél lehet alkalmazni a szteroidot. (Főtér)