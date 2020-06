Tovább nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma Kézdivásárhelyen

Bakk Vitális Mária Kingától, a New Fashion és Zarah Moden készruhagyárak vezérigazgatójától vasárnap megtudtuk: figyelembe vették a szakemberek tanácsát, és egy héttel az után, hogy a Zarah Moden gyárban egy alkalmazottnál kimutatták a koronavírust, és eltelt a szükséges idő ahhoz, hogy a vírus kimutatható legyen, pénteken letesztelték az alkalmazottakat abból a munkaegységből, amelyikben a fertőzött nő is dolgozott. Sajnálatos módon, a kilencven elvégzett tesztből újabb négy személy esetében igazolódott be a fertőzés, a többiek eredménye negatív lett. A vezérigazgató szerint mivel az érintett munkaegység alkamazottai egy hétig otthon tartózkodtak, ezért a vállalatnál a fertőzés nem terjedhetett tovább. „Természetesen a múlt héten naponta fertőtlenítettük az egész gyárat, a szóban forgó munkaegységet is beleértve. Továbbra is nagyon fontos, hogy nemcsak a vállalaton belül, hanem az autóbuszokon is mindenki tegye fel az arcmaszkot, és utazás közben tartsa be a társadalmi távolságot. Európában a maszkviselésnek nincs kultúrája, ezért sokan szégyenből nem is viselik az előírt helyeken. Én azt vallom, hogy amennyiben tudjuk, védjük magunkat és családtagjainkat a kononavírus-fertőzés okozta kellemetlenségektől” – összegezett Bakk Vitális Mária Kinga vezérigazgató.

Vasárnap megbízható forrásokból azt is megtudtuk, hogy pénteken a bíróság hat írnokát is letesztelték, közülük kettőnek pozitív lett az eredménye, így háromra nőtt a fertőzöttek száma a bírósági alkalmazottak körében.