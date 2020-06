Hirdetések, gyászjelentők * Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a Háromszék nyomtatott változatában az apróhirdetést, a gyászjelentőt, a részvétnyilvánítást és a megemlékezést online, bankkártyás fizetéssel is elfogadjuk.

Tánc

SZABADTÉRI ELŐADÁS. A sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncegyüttes Rézhúron című szabadtéri előadása a Székely Nemzeti Múzeum kertjében ma 18 és 20 órától tekinthető meg. A központi jegyiroda nyitvatartási rendje: hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig. A teljes árú jegy 20 lej, a kedvezményes jegy 10 lej (utóbbit csak a központi jegyirodában lehet váltani).

ONLINE VETÍTÉSEK. A Háromszék Táncegyüttes Facebook-oldalán (facebook.com/haromszek) folytatódik a régi előadások közvetítése. A júniusi vetítések: 23-án, kedden 19 órától Két kezem forgatta, szívem táncoltatta (rendező-koreográfus: Ivácson László, 2012/2013-as évad); 30-án, kedden 19 órától Gábor Áron (rendező–koreográfus: Orza Călin, 2013/2014-es évad).

Színház

SZABADTÉRI SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház előadásai a Múzeumkertben: június 24-én, szerdán 20.30-tól (esőnap: június 25-én 20.30-tól) Pintér Béla: A sütemények királynője (rendező: Pálffy Tibor); június 27-én, szombaton 20.30-tól (esőnap: június 28-án 20.30-tól) José Rivera: Felhőtektonika (rendező: Bocsárdi László); június 30-án, kedden 20.30-tól (esőnap: július 1., 20.30-tól) Andreea Vălean: Ha fütyülni akarok, fütyülök (rendező: Zakariás Zalán).

Ingyenes kivizsgálás

A Kovászna Megyei Krónikus Reumás Betegek Egyesülete ingyenes kivizsgálást szervez a posztmenopauzális csontritkulás diagnosztizálására. A kivizsgálás június 22–30. között naponta 8–12 óráig tart az egyesület Sepsiszentgyörgy, Hajnal utca 2. szám alatti székhelyén. Mivel a helyek száma korlátozott, előjegyzés kötelező a 0267 313 078-as vagy a 0771 708 173-as telefonszámon.

A Szociális Igazgatóság közleménye

A 2020/84-es Sürgősségi Kormányrendelet, valamint a 2020/118-as Prefektusi Rendelet értelmében tájékoztatják az érintetteket, hogy mától elkezdődik a higiéniai termékeket tartalmazó segélycsomagok osztása a POAD programban. A higiéniai termékekből álló csomagokat a súlyos, illetve előrehaladott besorolással rendelkező fogyatékkal élő személyek vehetik át a kézdivásárhelyi Szociális Kantin székhelyén, a Kanta utca 8. szám alatt, hétköznapokon 10–13 óráig, a személyazonossági igazolvány és a fogyatékossági besorolást igazoló bizonylat másolata alapján. A csomagokat a készlet erejéig, az igénylés sorrendjében osztják.

Kiállítás

A SEPSISZENTGYÖRGYI MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótérben újra látogatható Cséfalvay András Jövőnk a sivatagban című, február 7-én Szalai Borbála által videóüzenetben megnyitott kiállítása. Óvintézkedések: a testhőmérsékletet a bejáratnál ellenőrzik, amennyiben az 37,3 Celsius-fok felett van, az érkező a kiállítást nem látogathatja; a bejáratnál kézfertőtlenítőt helyeztek el, ennek használata, valamint a védőmaszk viselése kötelező; a kiállítótérben a tárgyak érintése kerülendő, kivéve a kiállítás kísérőszövegét, amelyet mindenki megőrizhet; emellett javallott a biztonságos távolság megőrzése is.

EMŰK. A sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központban Soó Zöld Margit és Sipos László kiállításai tekinthetőek meg az érvényes közegészségügyi korlátozások betartása mellett július 4-ig, keddtől péntekig 10–17, szombaton 10–18 óráig.

A KOVÁSZNAI KÁDÁR LÁSZLÓ KÉPTÁRBAN a Háromszéktől Hollywoodig című kiállítás tekinthető meg. A Kovászna Megyei Művelődési Központ, Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület által szervezett tárlat célja bemutatni mindazt, amit a kézdivásárhelyi születésű Dienes Andor (1913–1985) fotóművész, világhírű sztárfotós megvalósított. Nyitva hétköznapokon 11–16 óráig, belépő: 4 lej felnőtteknek, 2 lej diákoknak, nyugdíjasoknak. A védőmaszk és a kétméteres távolságtartás kötelező.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Catena (telefon: 0267 318 355, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben naponta 9–12 óráig (telefon: 0267 708 465) vállalnak sürgősségi ellátást.

Röviden

HIVATALI PROGRAM A RENDŐRSÉGNÉL. Újra igényelhető erkölcsi bizonyítvány ma 8.30–12 és 14–16 óráig, kedden 9–12 és 14–17 óráig. A közlekedésrendészet programja: ma 10–13 óráig, kedden 9–11 és 15–17 óráig.

GOMBAELLENŐRZÉS. A László Kálmán Gombászegyesület és a Tega szervezésében Sepsiszentgyörgy központi zöldségpiacán hétfőn, szerdán és pénteken 8–10 óráig Zoltán Sándor gombaszakértő átvizsgálja a gyűjtött gombákat és szakmai tanácsot ad. A szolgálat ingyenes.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

ÚJRA LÁTOGATHATÓ a kezelőközpont és a fitneszterem Sugásfürdőn. A kezelőközpont naponta 11–21, a fitneszterem 11–19 óráig tart nyitva. Előzetes bejelentkezés szükséges a 0731 085 476-os telefonon. A koronavírussal kapcsolatos egészségügyi előírások betartása kötelező.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Folytatja tevékenységét a sepsiszentgyörgyi Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiója. A heti program: hétfőn 18 órától és pénteken 18 órától társaságitánc-kurzus, kedden és csütörtökön 19 órától Ago-Gym – alakformáló fitnesz nőknek, szerdán 18 órától balett és kortárs tánc fiataloknak. Telefon: 0722 233 774.

ÜGYINTÉZÉS. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezete négy városi irodájában az ügyfélszolgálat és a magyar állampolgársági ügyintézés programja: hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig várják az érdeklődőket az RMDSZ sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), illetve baróti irodájában (Szabadság utca 19-es th., 4B lh., telefon: 0742 174 168). E-mail: haromszek@rmdsz.ro. Telefon: 0267 352 552. Honlap: haromszekirmdsz.ro. * Az EMNT kézdivásárhelyi irodájának nyitvatartási programja: hétfőtől péntekig 9–15 óráig. Telefon: 0267 360 087, 0786 193 581. Az iroda munkatársai arra kérik az ügyfeleket, hogy tartsák be az iroda ajtajára kifüggesztett szabályzatot.

HASZNOS TELEFONSZÁM. A sepsiszentgyörgyi közös temetővel kapcsolatos észrevételek jelezhetők hétköznapokon 8–16 óráig a 0733 937 831-es telefonszámon.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. folytatja lomtalanítási akcióját, gyűjti a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat. Ennek részeként zajlik az üvegszüret is: 5 kg palackért, befőttesüvegért 0,5 liter sört adnak a gyűjtőknek. (A síküveget lomként szállítják el!) Az e heti program: ma Székelyszáldoboson és Olaszteleken; kedden Nagybaconban; szerdán Magyarhermányban és Kisbaconban; csütörtökön Szárazajtán és Uzonkafürdőn; pénteken Bélmezőn, Márkoson, Dobollón és Dobollópatakon.