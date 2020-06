– Hogyan telik egy profi ökölvívó átlagos hétköznapja?

– Egy átlagos nap számomra reggeli edzéssel kezdődik, amely egy órát tart. Napközben elméleti szinten folyik tovább a tréning, ami azt jelenti, hogy Pap Ferenc mesterrel visszanézzük a mérkőzéseket, edzéseket, hibákat elemzünk, és azokat próbáljuk megoldani, csiszolni, megfigyeljük az ellenfelet. Gondolok azokra a mozdulatokra, amit az ellenfél könnyen észrevesz, például a fedezékem gyengeségét vagy a támadások, kontrák sorozatát. Minden apró kis mozdulatot átnézünk újból, percről percre. Ilyenkor látja meg az edzőm azt a plusz mozdulatot, amivel az adott hibát hárítani lehet, vagy abból a helyzetből miként lehet győztesen kikerülni. Amikor ez megvan, akkor összegezzük fejben a lépéseket, én megtanulom, próbálom minél jobban tudatosítani magamban. Ezzel a folyamattal úgy nagyjából eltelik a nap, következik az esti kétórás edzés, ahol gyakorlatba ültetjük mindazt, amit napközben megbeszéltünk, és másnap minden kezdődik elölről.

– Hogyan élted meg a koronavírus-járvány miatti megszorító intézkedéseket?

– Pár hétig Angliában rekedtem, ez idő alatt folyamatosan videókonferencián zajlottak az edzések. Furcsa volt megélni ezt a helyzetet, mert az edzőm csak kamerán keresztül tudott jelen lenni, hiányzott a személyes jelenléte, ugyanis mindaz, amit edzéseken tanulunk, gyakorlunk, mindig élesben a mérkőzéseken csapódik le. Az étrendre is jobban oda kellett figyelni a kijárási tilalom idején, hiszen egy ökölvívó első ellenfele a súlya. Szerencsére túl vagyunk rajta, három hete itthon vagyok, és megkezdődtek az edzések is.

– Mire kell figyelni egy mérkőzésen a ringben?

– A ringben nagyon összeszedetten kell koncentrálni, gyorsan kell döntéseket hozni, szinte a másodperc töredéke alatt. A reflexen túl mentálisan is jelen kell lenni. Figyelni kell a bíró utasításait, mert ha nem tartod be, az pontlevonással jár. Nagyon fontos az edzőre is figyelni, mert neki engedélyezett, hogy bármilyen taktikát a ringen kívülről bekiabáljon. Sikerült legyőznöm azt az adrenalinszintet, amely csak a ringben történő eseményekre enged fókuszálni, így mindig tudok figyelni a mesterre.

– Gondolom nem véletlen, hogy állandóan edzésben vagy. Hogyan találtok az ellenfelekkel egymásra?

– A profi ökölvívókat a BoxRec hivatalos nemzetközi nyilvántartása tartja számon. Ezen a platformon minden létező információ megvan a sportolókról, klubokról egyaránt. Bármelyik klub bármely más klub ökölvívóját kihívhatja saját kategóriájában, viszont csak akkor jön létre a mérkőzés, ha a kihívást elfogadja a kihívott fél is. Ezt az oldalt követik a klubok ügyvezetői, keresik az ellenfelet, majd az edzővel egyeztetve kihívják. Ha sikerült a kluboknak megegyezni, akkor kezdődik a felkészülés a mérkőzésre, kiismerni az ellenfelet, amennyire lehet.

– Milyen terveid vannak a jövőre nézve?

– Bízunk benne, hogy jövő hónaptól engedélyezik a bokszmérkőzéseket. Van három elmaradt mérkőzésem Angliában és egy Miamiban, azokra folytatjuk a felkészülést, és várjuk a mérkőzések időpontjának kitűzését. Időközben az edzőm jelezte, hogy Spanyolországban is van kilátás egy összecsapásra, amit örömmel nyugtázok, és állok elébe, mert a székely szíve sosem hátrál!

Huszár Szilamér