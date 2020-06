Egyelőre csak kevesen úszhatnak

Száz nap kényszerszünet után a Sepsi ReKreatív pénteken ismét megnyitotta a sepsiszentgyörgyi uszodát, ahová egyelőre csak az igazolt sportolók és úszótanfolyamok résztvevői léphetnek be. A bérleteket meghosszabbították a megmaradt pontok és időtartam függvényében, valamint a többi bérlettel is hasonlóan járnak el a korlátozások feloldása után.

Az uszodát működtető Sepsi ReKreatív a polgárok védelmének érdekében minden szükséges intézkedést megtett, a maszk viselete kötelező, amíg az úszni vágyók a vízbe lépnek. Az épületben egyszerre legtöbb harmincan, a medencében tizenketten – sávonként két személy – tartózkodhat, az öltözőkben egyszerre legtöbb hatan, a zuhanyzóknál pedig egy személy lehet, valamint a távolságtartás betartása is ajánlott. Egyelőre kizárólag a leigazolt és hivatásos sportolók, valamint az úszótanfolyamok résztvevői vehetik birtokba a több mint három hónapig zárva tartó sportlétesítményt. A járvány alakulása és az illetékes intézmények döntésének függvényében a belépést a nagyközönség számára is lehetővé teszik.

„Azok a sportolók vehetik idénybe az uszodát, amelyek valamilyen klubhoz tartoznak, és nem csak úszókra gondolok, hanem bármilyen sportágat űzőkre, beleértve az utánpótláskorú sportolókat is, valamint azokat, akik szervezett körülmények között, oktató irányításával úszni tanulnak. Az előírt szabályokat be kell tartani, viszont kellemetlen lehet a maszkot használni, miután az illető kiszáll a medencéből, hiszen hamar nedves lesz, és így még nehezebb szuszogni. Óránként fertőtlenítünk, azonban esetünkben az is előny, hogy a víz és a levegő is klóros. Bízunk benne, hogy július 1-jétől a nagyközönséget is beengedhetjük az uszodába, de ennek eldöntése nem rajtunk múlik” – mondta lapunknak Bodor Loránd, a Sepsi ReKreatív vezérigazgatója.

A sportolóknak is hatalmas pozitívum, hogy ismét medencébe ugorhatnak, hiszen egyeseknek az úszás a felkészülésük szerves részét képezheti. A sepsiszentgyörgyi többszörös országos bajnok triatlonista és duatlonista Dániel Attila bevallása szerint az, hogy az elmúlt három hónapban nem úszhatott, nagy mértékben befolyásolta az erőnlétét, úgy véli a novembertől márciusig tartó felkészülése kárba veszett.

„Mindannyian nehéz időszakon vagyunk túl. Szerencsére június 19-től újra megnyitotta kapuit a városi uszoda, így újra készülhetünk. Számomra a szabályok betartása nem okoz gondot, bár furcsa, hogy maszkot kell hordani, amíg beérek a medencébe, és egyszerre csak egy ember tartózkodhat a zuhanyzóknál. Az első edzésem érdekes volt, mivel egyedül voltam a medencében, és nagy volt a csend. Valahogy jobban szeretem azt, amikor sportolni, mozogni vágyó gyerekek és felnőttek vesznek körül. Remélem, minél hamarabb minden visszaáll a régi kerékvágásba. Addig is vigyázzunk egymásra és az egészségünkre” – nyilatkozta érdeklődésünkre a 2018-ban a 23 év alatti terepduatlon Európa-bajnokságon bronzérmet szerző versenyző.

A sepsiszentgyörgyi önkormányzat hivatalos oldala szerint július 1-jén a strandot is megnyitnák, ha az időjárási körülmények lehetővé teszik, valamint a központi döntéshozók is engedélyezik.