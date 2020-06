Aszfaltoznak a piacon

Ezen a héten két napig csökkentett üzemmódban működik a sepsiszentgyörgyi piac: június 23-án és 24-én a Bánki Donát és az Ág utca felőli bejáratokat aszfaltozás miatt lezárják, így több üzlet, butik és a gyógyszertár is zárva lesz – tudatja a Tega sajtóirodája.

A cég közleménye szerint a zöldségpiaci asztaloknál ezalatt is lehet majd vásárolni, a két hátsó kijárat (a Sirülő utca és az abból is megközelíthető parkoló felől) nyitva marad. Aszfaltozni a már nagyon rongyos felső térrészt és az alsó sétány egy szakaszát fogják, a munkálat a piac korábban megkezdett korszerűsítésének folytatása. Ennek során új tetőt húztak a zöldségárusok fölé, és kicserélték a világítótesteket is. (demeter)