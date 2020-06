Egyre nagyobb a fertőzési arány

Nelu Tătaru egészségügyi miniszter szerint a közeleg az a pillanat, amikor az esetek száma naponta megkétszereződik vagy akár háromszorozódik, és ez gondot fog okozni. Ahhoz, hogy ne jussonk oda, be kell tartani a távolságot és a higiéniai szabályokat – jelentette ki. Ugyanerre kéri a lakosságot a Román Epidemiológiai Társaság is.

Június 22-re 24.291-re nőtt a fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké pedig 1523-ra. Egy nap alatt 11-en hunytak el koronavírusos betegség miatt, közülük négyen 40 és 60 év közöttiek, heten a Stratégiai Kommunikációs Csoport közlése szerint más betegségekben is szenvedtek. Intenzív osztályon hétfőn 195-en feküdtek, a gyógyultak száma 17 031, a jelenleg aktív esetek száma tehát 5737, nagyjából annyi, mint egy hónappal ezelőtt, de majdnem 1300-zal több, mint két héttel ezelőtt. A fertőzések számát tekintve változatlanul Suceava megye a listavezető 3920 esettel, Bukarest a második 2740, Brassó megye pedig a harmadik 1227 esettel. A többi megyében 1000 alatt maradt a fertőzések száma, két megyében még a százat sem érték el: Vâlcea 47, Szatmár 74 esetet jelentett. A járvány első heteiben vírusmentes Hargita megye 272 esettel már megelőzte Háromszéket, ahol 264 fertőzésről tudnak. Az eddig elvégzett tesztek száma országszinten 630.374.

Románia területén jelen pillanatban 1258 személy tartózkodik hatósági karanténban, 71.895-en pedig otthoni elkülönítésben, orvosi megfigyelés alatt. Vasárnap 71 személyt helyeztek 14 napra hatósági karanténba, mert nem tartották tiszteletben a lakhelyi elkülönítésre vagy a hatósági vesztegzárra vonatkozó előírásokat. Az elmúlt 24 órában 698 bírságot rótt ki a rendőrség és a csendőrség összesen 250.450 lej értékben a járvány enyhítésére irányuló intézkedések megszegése miatt, és két bűnvádi eljárást indítottak a betegségek leküzdésének meghiúsítása miatt.

A külföldön élő román állampolgárok közül 3531 személyt diagnosztizáltak koronavírussal, az elhalálozások száma változatlanul 115, a gyógyultaké a bukaresti összesítést szerint alig 29.

A koronavírusos megbetegedések számának az elmúlt napokban jegyzett növekedése nyomán a Román Epidemiológiai Társaság felkéri a lakosságot, hogy továbbra is tartsa be az elrendelt óvintézkedéseket. A járványügyi szakemberek szervezete aggasztónak tartja, hogy az utóbbi napokban ismét háromszáz fölé nőtt a napi új esetek száma, az elhunytaké pedig meghaladta a tízet, ezért “nyomatékosan kéri” az embereket, hogy tartsák be a legalább 1,5 méteres fizikai távolságot, kerüljék a népesebb csoportosulások alakítását, zárt helyeken viseljenek maszkot, gyakran fertőtlenítsék a kezüket és a sok ember által gyakran érintett felületeket, tartsák be a hatóságok által elrendelt szabályokat. Az epidemiológusok hangsúlyozzák, hogy csak akkor térhetünk vissza a normális életünkhöz, ha tartósan csökken az új esetek és az elhalálozások száma, ugyanakkor a további lazító intézkedések is az említett szabályok betartásán múlnak.

Nelu Tătaru egészségügyi miniszter vasárnap este azt nyilatkozta, hogy a 0,6-0,7 százalékról 1,2-1,4 százalékra ugrott fel a koronavírus átadási aránya, a fertőzés közösségben terjed, és ez gondot fog okozni.